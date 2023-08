Allgäu Comets fertigen auch die Munich Cowboys ab

Die Erstliga-Footballer lassen den Münchnern beim 31:14 keine Chance. Trainer Elias Gniffke lobt die Defense und kritisiert ungewohnte Fehler in der Offense.

13.08.2023 | Stand: 16:02 Uhr

Die Allgäu Comets haben in der German Football League den erwarteten Pflichtsieg bei den Munich Cowboys eingefahren. Gegen die abstiegsbedrohten Münchner gewannen die Tabellenführer aus Kempten souverän mit 31:14 (7:0, 7:0, 3:0, 14:14).

Bereits nach zweieinhalb Minuten brachte Receiver Nate Stewart die Allgäuer nach einem überragendem Pass über 80 Yards von Quarterback Javarian Smith in Führung. Kurz vor der Halbzeit steuerte der US-Amerikaner auch den zweiten Touchdown für die Gäste bei. Nach der Halbzeit erhöhte Kicker Marcel Schade die Führung per Field Goal. Hinten ließ die laut Comets-Cheftrainer „herausragende Defense“ bis zum viertel Viertel nichts anbrennen. In den letzten zehn Minuten entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Sowohl die Cowboys als auch die Comets erzielten je noch zwei Touchdowns.

Allgäu Comets sind weiterhin Tabellenführer in der GFL-Südstaffel

Damit thront die Allgäu Comets weiter an der Spitze der GFL-Südstaffel und benötigen nur noch einen Sieg aus den verbleibenden drei Hauptrunden-Partien, um sich das Heimrecht fürs Play-off-Viertelfinale zu sichern.

Ahsan Moore gelang eine Minute vor Spielende der letzte Touchdown für die Allgäu Comets. Bild: Ralf Lienert

„Der Sieg in München war souverän. Wir waren von Beginn an spielbestimmend und haben München nie rankommen lassen. Unsere Defense hat einen herausragenden Job gemacht – insbesondere in der ersten Halbzeit. Am Ende hat München mit offenem Visier gespielt, weswegen ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf mache“, sagt Cheftrainer Elias Gniffke.

Elias Gniffke hadert mit "uncharakteristischen Fehlern" der Offense

Gniffke haderte an der Seitenlinie allerdings mit der eigenen Offensive: „Die Offense hat ganz uncharakteristische Fehler gemacht, zum Beispiel einfache Bälle fallen lassen. Wir hätten noch deutlich mehr Punkte machen können, wären wir konzentrierter gewesen.“ Generell sei er aber froh über den nächsten gemeisterten Schritt in Richtung Play-offs. Sollten die Allgäuer auch die nächste Partie bei den Straubing Spiders (Samstag, 15 Uhr) für sich entscheiden, hätten sie das zweite Play-off-Heimspiel in der Vereinshistorie nach 2015 sicher. Der Comets-Trainer will davon aber noch nichts wissen: „Wir backen kleine Brötchen, bereiten uns nur auf den jeweils nächsten Gegner vor und wollen jedes Spiel gewinnen. Wenn uns das gelingt, ist klar, wo es hingehen kann.“

In Straubing erwartet die Kemptener ein ähnliches Team wie in München. Die Niederbayern stehen auch bei zwei Siegen und sieben Niederlagen und kämpfen wie die Cowboys gegen den Abstieg. „Ich schätze München sogar etwas stärker ein. Straubing spielt nach dem Abgang ihres Import-Quarterbacks nun mit einem unerfahrenen 21-Jährigen“, sagt Gniffke.

