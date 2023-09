Razzia bei Comets-Konkurrent Marburg Mercenaries

Wegen des Verdachts auf Betrug und Urkundenfälschung wird gegen drei Beschäftigte der Marburg Mercenaries ermittelt. Was ihnen konkret vorgeworfen wird.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen drei Beschäftigte des American-Football-Clubs Marburg Mercenaries – wegen Betrugs und Urkundenfälschung. Das Trio soll Pässe von Spielern gefälscht haben, um sich einen sportlichen und wirtschaftlichen Vorteil zu verschaffen.

Durch die gefälschten Pässe soll eine Sportregelung umgangen worden sein, denn nach der Spielordnung der German Football League (GFL) ist nur eine bestimmte Anzahl an Nicht-EU-Ausländern pro Team spielberechtigt. Der Ligakonkurrent der Allgäu Comets nehme die Vorwürfe nach eigenen Angaben „sehr ernst“ und zeige sich kooperativ bei den Ermittlungen, die Vorfälle aus 2018 betreffen sollen. Das gaben die Marburg Mercenaries in einer Stellungnahme bekannt.

Razzien in Privat- und Geschäftsräumen

Vergangene Woche führten Beamte auf Anordnung des Amtsgerichts Marburg Razzien durch. Die Ermittler durchsuchten Privat- und Geschäftsräume der Beschuldigten, die Geschäftsstelle der Mercenaries sowie die Passstelle des hessischen Verbandes.

In der diesjährigen Bundesliga-Saison hatte das hessische Team arg zu kämpfen. Mit einem Sieg im letzten Hauptrundenspiel gegen die Straubing Spiders schoben sich die Mercenaries noch vom letzten auf den vorletzten Platz der Südstaffel und entgingen somit der Abstiegs-Relegation. Beide Aufeinandertreffen mit den Allgäu Comets verlor Marburg heuer (21:28 in Marburg, 20:56 in Kempten).

