Goalie Deske Erfolgsgarant beim ECDC Memmingen

Der Memminger Goalie ist beim 4:0 gegen Füssen nicht zu bezwingen. Doch auch im Angriff haben die Indians in dieser Saison Überdurchschnittliches zu bieten.

07.02.2022 | Stand: 15:11 Uhr

Das vierte und vorerst wohl letzte Aufeinandertreffen mit dem EV Füssen in dieser Saison hat Eishockey-Oberligist ECDC Memmingen deutlich mit 4:0 gewonnen und sich dadurch unter den ersten Drei der Tabelle etabliert. Dass der ECDC dort steht, hat unter anderem auch damit zu tun, dass in den Top Fünf der ligaweiten Scorerliste drei Memminger stehen: Jaroslav Hafenrichter, Matej Pekr und Petr Pohl. Dazu kommt Sergei Topol auf Rang zehn.

Dennoch: Für den Tabellenneunten war es nach Angaben seines Trainers Marko Raita „diesmal nicht so schlimm wie beim letzten Mal“, als sein Team Anfang Januar am Hühnerberg mit 2:8 untergegangen war. Raita attestierte seiner Mannschaft, sie habe bis ins zweite Drittel hinein gut gespielt, dann aber den Faden verloren und zudem viel zu viele Strafzeiten kassiert. Wenn man gegen Memmingen nicht 60 Minuten lang diszipliniert spiele, habe man keine Chance zu gewinnen.

ECDC-Trainer Waßmiller: Wir sind nur schwer ins Spiel gekommen

ECDC-Trainer Sergej Waßmiller räumte nach der Partie ein, seine Mannschaft sei an diesem Abend nur schwer ins Spiel gekommen. Er spiegelte die Analyse seines Füssener Kollegen, als er sagte: „Wir haben Zeit gebraucht, bis ins zweite Drittel hinein, um zu unserem Spiel zu finden.“ Den Weg zum Spiel des ECDC gegen Füssen hatten nach offiziellen Angaben 999 Zuschauer gefunden. Das ist die derzeit maximale Zuschauerzahl, die aufgrund der Corona-Vorgaben erlaubt ist. Am Mittwoch geht es für die Indians ab 20 Uhr mit einem Heimspiel bereits weiter, dann kommt der Tabellenletzte HC Landsberg in die Maustadt.

Die Indians starteten gegen Füssen mit Niklas Deske im Tor und demselben Aufgebot wie gegen Deggendorf in die Partie. Dort hatten die Indians im ersten Spiel des Wochenendes mit 3:2 die Oberhand behalten. Das erste Drittel gegen Füssen verlief zu Beginn eher zäh, und die Maustädter fanden nicht zu ihrem gewohnten Spiel. Füssen hielt erneut defensiv dagegen und versuchte, das Indians-Spiel zu zerstören. Die Dominanz der Hausherren zahlte sich in der 13. Minute dennoch aus. Matej Pekr erzielte die verdiente Führung für den ECDC.

Für Verzückung bei den Zuschauern sorgte nicht nur dieser Treffer, sondern in der Drittelpause auch das U9-Team der Indians, das sich im Rahmen eines fünfminütigen Spiels präsentierte. Dem Nachwuchs wollten die Memminger Männer im zweiten Abschnitt in nichts nachstehen – und legten nach. Zuerst drosch „Jaro“ Hafenrichter in Überzahl die Scheibe in die Maschen (29. Minute). Minuten später verwandelte Donát Péter abgezockt mit der Rückhand zum 3:0 (34. Minute).

Memmingens Trainer kritisiert Scheibenverluste in der neutralen Zone

Dieser Spielstand sorgte bereits für eine Vorentscheidung, denn die Gäste aus dem Ostallgäu präsentierten sich im Abschluss zu harmlos und konnten an diesem Abend selbst beste Chancen nicht verwerten. Memmingens Trainer Waßmiller kritisierte in diesem Zusammenhang die zahlreichen Scheibenverluste seiner Mannschaft in der neutralen Zone, die zu den hochkarätigen Möglichkeiten für den Gegner geführt hätten.

Der EV Füssen setzt auf eine rustikale Spielweise

Im letzten Drittel verlief die Partie weiter kampfbetont. Das rustikale Spiel des EVF führte wie schon so oft zu einer eher zerfahrenen Partie mit wenig Spielfluss. Das letzte Tor des Abends fiel aufseiten der Indians. Hafenrichter erhöhte auf 4:0, was gleichzeitig auch der Endstand war. ECDC-Goalie Deske, der eine souveräne Leistung gezeigt hatte, durfte sich über einen verdienten Shutout freuen.

Dieser Ansicht war nach der Begegnung auch ECDC-Coach Waßmiller. Er sagte: „Zum Glück hatten wir ihn. Er hat nach Scheibenverlusten sogar mehrere Alleingänge der Füssener entschärft“ – und den Indians den deutlichen Erfolg gesichert. Erfolgsgaranten sind in dieser Saison eben nicht nur die vier Top-Scorer, sondern unter anderem halt auch die drei überdurchschnittlichen Goalies Niklas Deske, Marco Eisenhut und Joey Vollmer.

Und so feierte der ECDC Memmingen ein weiteres erfolgreiches Sechs-Punkte-Wochenende auf dem Weg zum wichtigen Heimrecht in den Play-offs.

Weiter geht es am Mittwoch. Die Memminger empfangen dann den HC Landsberg (Tabellenletzter). Spielbeginn ist um 20 Uhr. Am Sonntag kommen dann die „Eisbären“ Regensburg (Tabellenvierter) in die Maustadt. Tickets für das Spiel am Mittwoch sind bereits online unter www.memmingen-indians.de erhältlich.

Das Spiel des ECDC gegen Füssen in der Zusammenfassung

Ergebnis: ECDC Memmingen – EV Füssen 4:0 (1:0; 2:0; 1:0).

Tore: 1:0 (13.) Pekr (Ahlroth, Topol), 2:0 (29.) Hafenrichter (Svedlund, Pohl; 5-4), 3:0 (34.) Péter (Hafenrichter, Pohl), 4:0 (55.) Hafenrichter (Pohl, Svedlund; 5-4).

Strafminuten: Memmingen sechs, Füssen 18.

Zuschauer: 999 (unter Corona-Bedingungen ausverkauft).

Kader: Für den ECDC Memmingen spielten: Tor: Deske (Eisenhut) – Verteidigung: Kittel, Svedlund; Abstreiter, Kasten; Jiranek, Schirrmacher, Bergen – Angriff: Hafenrichter, Péter, Pohl; Topol, Ahlroth, Pekr; Nirschl, Lukes, Hofmann; Hlozek.

Top-Scorer: Die besten Scorer des ECDC Memmingen in der Eishockey-Oberliga Süd sind:

1. Jaroslav Hafenrichter, 49 Punkte (31 Spiele/21 Tore/28 Assists/ligaweit Dritter in der Scorerwertung).

2. Petr Pohl, 49 (30/16/33/4.).

3. Matej Pekr, 46 (30/24/22/5.).

4. Sergei Topol, 40 (32/16/24/10.).

(mit fl)