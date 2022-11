Darum kann der Allgäuer Mario Götze bei der WM zum X-Faktor werden

Der gebürtige Memminger Mario Götze steht überraschend im WM-Kader des DFB. Bundestrainer Hansi Flick hat mit seiner mutigen Entscheidung alles richtig gemacht.

Nach fünf Jahren Abstinenz ist Mario Götze zurück in der deutschen Nationalmannschaft. Zurück in dem Team, mit dem er bei der WM 2014 in Brasilien seinen größten Erfolg feierte. Bei dem er sich mit seinem Final-Tor in der 113. Minute gegen Argentinien in die Herzen einer ganzen Nation schoss.

Acht Jahre und viele Rückschläge später steht Mario Götze nun wieder im DFB-Kader - und das völlig zurecht. Klar, lange lief die Karriere des hochtalentierten Mittelfeldspielers nicht nach Plan. Immer wieder plagten den früheren Profi von Borussia Dortmund und des FC Bayern München Verletzungen, unter anderem eine langwierige Stoffwechselerkrankung. Das Thema Nationalmannschaft schien bereits für immer abgehakt.

Ein Schritt zurück, drei nach vorne

Doch nach dem zunächst überraschenden Wechsel vom BVB zur PSV Eindhoven vor zwei Jahren - sportlich gesehen ein klarer Rückschritt - hat Götze spielerisch wieder drei große Schritte nach vorne gemacht.

Spätestens seit seiner Rückkehr in die Bundesliga zu Eintracht Frankfurt diesen Sommer spielt der gebürtige Allgäuer wieder auf Weltklasse-Niveau und hebt sein Team auf ein anderes Level. Mit seiner Übersicht, Kreativität und Spielverständnis kann der Rechtsfuß Partien im Alleingang entscheiden.

Das hat auch Bundestrainer Hansi Flick gemerkt und Götze für Katar 2022 fest eingeplant. Bei der umstrittenen WM in dem Wüstenstaat kann er zum X-Faktor werden - wie schon vor acht Jahren in Brasilien.

Bundestrainer Flick lobt Götze in den höchsten Tönen

Bei der Bekanntgabe des 26-köpfigen Kaders lobte Flick den Rückkehrer in den höchsten Tönen: "Mario freut sich total, dass er dabei ist und wir freuen uns auf ihn." So geht es auch dem Großteil der 80 Millionen Bundestrainerinnen und Bundestrainer, die gerade rechtzeitig zur WM wieder ihr "Amt" eingenommen haben. Also Mario, geh da raus und zeig's der Welt.

