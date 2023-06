Vier Orte, ein Golfturnier - Bei der Vierplätzetournee ist der Bergfuß der Chef

Ein Golfturnier wie ein Höhentrainingslager: Die Tournee war ein Erfolg. Ein Erfahrungsbericht – auch darüber, welcher Körperteil eine besondere Rolle spielt.

Von Bernd Schmelzer

01.06.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Ob sie denn einen Liegend-Transport nach dem Finaltag für mich bestellen soll, fragt mich meine Frau kurz vor Beginn der Turnierwoche. Spätestens jetzt ist klar: Groß ist die Zuversicht nicht, weder in meine Kondition noch in die Golftechnik. Aber egal. Es muss einfach sein. Schließlich ist Dabeisein doch alles, sagt der Hobby-Sportler. Und ein bisschen Herausforderung darf schon auch dabei sein. Vier Turniere an fünf Tagen, das ist Wettbewerb genug. Zumal auf den Golfplätzen im Allgäu, auf denen man teilweise mit Bergschuhen auf den Platz sollte. Aber der Reihe nach.

