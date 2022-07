Der höchste, der südlichste und der schönste: Das sind die Golfplätze im Allgäu

Wo kann man Golfen im Allgäu? Hier finden Sie eine Übersicht über die Golfplätze in Lenzfried, Wiggensbach, Ottobeuren und Oberstdorf.

25.07.2022 | Stand: 08:30 Uhr

Das Allgäu ist nicht nur ein Paradies für Wanderer. Auch Golferinnen und Golfer kommen in der Region auf ihre Kosten. Auf den über 15 Golfplätzen ist vermutlich für jeden Anspruch etwas dabei. Im Allgäu gibt es den südlichsten Golfplatz Deutschlands sowie deutschlandweit den höchsten Abschlag. Hier stellen wir die Golfplätze und Golfclubs in der Region vor.

Golfplätze im Oberallgäu

In Kempten und im Landkreis Oberallgäu gibt es zahlreiche Golfplätze für Touristen und Einheimische. Da wären zum Beispiel die Golfplätze des Golfresorts Sonnenalp in Ofterschwang, der südlichste Golfplatz Deutschlands in Oberstdorf oder der höchste Abschlag Deutschlands auf dem Golfplatz in Wiggensbach.

Golfclub Hellengerst

Der direkt am Hanusel Hof in Hellengerst (Waltenhofen) gelegene 18-Loch Golfplatz bietet einen Panoramablick auf die Allgäuer Alpen und zählt zu den schönsten Golfplätzen im Allgäu. Es gibt eine Driving Range, Rasenabschläge, einen Pro-Shop sowie eine Einkehrmöglichkeit. Der Platz ist für Anfänger geeignet, fordert aber auch Profis heraus.

Golfplatz Schlossgut Lenzfried

In Kempten liegt der Golfplatz Schlossgut Lenzfried. Auf dem Neun-Loch-Glofplatz genießt man eine Aussicht auf die Allgäuer Alpen. In Lenzfried gibt es eine teilweise überdachte Driving-Range, eine Indoor-Golfanlage, ein Putting- und Pitching-Green und einen Übungsbunker.

In Kempten liegt der der Golfplatz des Schlossguts Lenzfried. Bild: Ralf Lienert (Archivbild)

Golfclub Oberstaufen-Steibis

Auf 800 Metern Höhe liegt der Golfclub Oberstaufen-Steibis. Vom Golfplatz aus bietet sich den Spielerinnen und Spielern ein Blick auf das Alpenpanorama. In Oberstaufen-Steibis gibt es einen 18-Loch-Platz, eine teilweise überdachte Driving Range, ein Putting-, Pitching- und Chipping-Green sowie Übungsbunker.

Golfclub Oberstaufen-Zell

Der Platz des Golfclub Oberstaufen-Zell erstreckt sich von Buflings bis in das Schwarzenbachtal. Der Platz ist so angelegt, dass er von Golfern aller Spielstärken bespielbar ist. Leichte Höhenunterschiede, Wasserhindernisse und Schräglagen sorgen auf dem 18-Loch-Golfplatz für ein abwechslungsreiches Spiel.

Golfclub Oberstdorf

Der Golfclub Oberstdorf ist der südlichste Golfplatz Deutschlands. Der im Trettachtal gelegene Neun-Loch-Golfplatz punktet mit Ausblicken auf die Allgäuer Berge sowie abwechslungreichen Spielbahnen. Da die Golfanlage terrassenähnlich angelegt ist und das höchste Green auf ca. 1000 Metern ist, ist eine gute Grundkondition und Konzentrationsfähigkeit von Vorteil.

Es gibt eine Driving- und Pitching Range, Putting Green, Chipping Area, einen Übungsbunker, überdachte Abschlagplätze sowie einen Pro-Shop.

Golfresort Sonnenalp Ofterschwang

Das Golfresort Sonnenalp in Ofterschwang im Oberallgäu verfügt über mehrere Golfplätze. Es gibt einen 18-Loch-Golfplatz (Golfplätze Sonnenalp und Oberallgäu), einen Neun-Loch-Platz (Golfplatz Oberallgäu), einen Sechs-Loch-Kurzplatz (Golfplatz Gundelsberg) sowie einen Pro-Shop an den Plätzen Sonnenalp und Oberallgäu.

Golfclub Waldegg-Wiggensbach

Der 27-Loch-Golfplatz des Golfclub Waldegg-Wiggensbach ist Trainingsstützpunkt des Bayerischen Golfverbandes und hat auf 1011 Metern den höchsten Abschlag Deutschlands. Es gibt eine teils überdachte Driving Range, ein Chip- und Pitchgelände, Puttinggreens, einen Übungsbunker, die PGA-Golfakademie mit Videoanalyse und einen Pro-Shop.

Golfplätze im Ostallgäu

Golfen kann man im Landkreis Ostallgäu zum Beispiel am Alpenseehof in Nesselwang oder in der Golfanlage in Lechbruck am See.

Golfanlage Alpenseehof in Nesselwang

Die Golfanlage Alpenseehof in Nesselwang liegt am Landschafts- und Naturschutzgebiet Attlesee. Die Anlage bietet Golferinnen und Golfern einen Neun-Loch-Golfcourse, ein 18-Loch Stufen-Puttinggreen, eine Pitch- und Chip-Area mit Sandbunker, Driving-Range mit Matten- Teeline-Abschläge, vier überdachte Abschläge mit Übungszielen sowie einen Pro-Shop und eine Einkehrmöglichkeit.

Golfanlage Auf der Gsteig in Lechbruck am See

„Auf der Gsteig“ – Hotel, Restaurant, Wellness und Golf – liegt oberhalb von Lechbruck am See inmitten der Urlaubslandschaften Ostallgäu, Auerbergland und dem Paffenwinkel. Es gibt einen 18-Loch-Golfplatz, einen Drei-Loch-Kurzplatz, einen Pro-Shop, 18 Golf Carts und eine Einkehrmöglichkeit. Die Indoor-Anlage ist das ganze Jahr geöffnet.

Golfplätze im Unterallgäu

Auch der Landkreis Unterallgäu ist beliebt bei Golferinnen und Golfern. In der Region gibt es vier Golfclubs.

Golfclub Bad Wörishofen e.V.

Der Golfclub Bad Wörishofen verfügt über einen 18-Loch-Golfplatz und einen Sechs-Loch-Kurzplatz. Die Plätze liegen im Süden des Kneipp-Heilbades Bad Wörishofen.

Golfclub Memmingen - Gut Westerhart e.V.

Der Golfplatz des Golfclubs Memmingen - Gut Westerhart liegt wenige Kilometer von Memmingen entfernt. Zur Golfanlage gehören die 18-Loch-Anlage, eine Driving Range mit 50 Rasen- und acht überdachten Abschlägen, einen Neun-Loch-Akademieplatz, der ohne Platzreife oder Mitgliedschaft bespielt werden kann, sowie zwei Putting- und zwei Pitching Greens. Es gibt zudem eine Einkehrmöglichkeit und einen Pro-Shop.

Golfclub Ottobeuren

Nur drei Kilometer südlich des Kneippkurortes Ottobeuren (Landkreis Unterallgäu) mit seiner Basilika erwartet Golfspielerinnen und Golfspieler der 18+6-Loch Golfplatz mit gepflegten Fairways und schnellen Greens. Der Golfplatz bietet eine Driving Range, ein Videohaus sowie eine Scope-Halle mit BallanceLab und PuttLab.

Golfclub zu Gut Ludwigsberg e.V.

Der Golfplatz des Golfclubs zu Gut Ludwigsberg liegt in Türkheim. Dort gibt es einen 18-Loch-Golfplatz, einen Neun-Loch-Platz und eine Driving-Range. Der Platz darf mit E-Carts befahren werden.

Golfplätze im Westallgäu

Auch im Westallgäu gibt es den ein oder anderen Golfplatz, auf dem man mit Blicken auf den Bodensee und die Berge eine Partie spielen kann.

Golfclub Lindau-Bad Schachen

Vom 18-Loch-Golfplatz des Golfclubs Lindau-Bad Schachen hat man einen Blick auf das Drei-Länder-Eck mit dem Bodensee und die Allgäuer Alpen. Es gibt ein Halfwayhaus und eine Einkehrmöglichkeit.

Golfplatz Scheidegg

Der Neun-Loch Golfplatz in Scheidegg bietet einen Blick auf das Alpenpanorama und den Bodensee. Auf dem Westallgäuer Golfplatz gibt es eine Driving Range sowie Übungsgrüns und einen Übungsbunker.

Bitte informieren Sie sich vor dem Golfen beim jeweiligen Golfplatz über die Platz- und Hausordnung, Vorgaben, Greenfees, Öffnungszeiten, etc.

Alle Angaben ohne Gewähr. Kein Anspruch auf Vollständigkeit.

