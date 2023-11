NFL in Frankfurt: Allgäuer kommentiert das Top-Spiel zwischen Miami und Kansas City

Wenn die NFL in Frankfurt gastiert, spielt Popstar Taylor Swift – zumindest im Hintergrund – eine große Rolle. Als Kommentator ist ein Allgäuer im Einsatz.

04.11.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Frankfurt am Main ist gerüstet für zwei Sportevents, die weltweit für Aufsehen sorgen. Die National Football League (NFL), die zuletzt viele Fans in Deutschland gewonnen hat, richtet an diesem und nächsten Sonntag zwei Matches in der Finanzmetropole aus. Im Fernsehen überträgt RTL die beiden Spiele im Free-TV, DAZN streamt sie im Pay-TV. Vor Ort im Stadion dabei für den Bezahl-TV-Anbieter ist dann auch der aus Wertach kommende Sportjournalist Christoph Stadtler.

