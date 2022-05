Großprojekt an der Abt-Arena: TSV Kottern plant einen Neubau

An der Kieswerkstraße soll ein dreistöckiges Funktionsgebäude entstehen. Um das Projekt zu begleiten, hängt der Vorsitzende Hannes Feneberg eine Amtszeit dran.

05.05.2022 | Stand: 11:16 Uhr

Ein Großprojekt auf der Sportanlage des TSV Kottern sorgt dafür, dass Vorstandsvorsitzender Hannes Feneberg (60) seinen angekündigten Rückzug aus dem Vorstand nach 30 Jahren doch noch einmal verschiebt. Die Abt-Arena an der Kieswerkstraße soll ein neues Funktionsgebäude bekommen. „Dieser Neubau“, sagte Feneberg bei der Jahresversammlung am Dienstag, „ist der Grund, warum ich doch noch weitermache. Dieses Projekt sehe ich schon noch in meiner Verantwortung.“

