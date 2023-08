Grüntenstafette 2023 - Alle wichtigen Infos zur Staffel am Wächter des Allgäus

Die Grüntenstafette 2023 im Oberallgäu rückt immer näher. Das Teilnehmerlimit ist bereits erreicht, aber es gibt eine Warteliste. Alle Infos hier im Artikel.

01.08.2023 | Stand: 15:37 Uhr

Die Grüntenstafette 2023 steht vor der Tür. Das Sport-Event im Oberallgäu findet in diesem Jahr bereits zum achten Mal statt. Eine Anmeldung ist nicht mehr möglich - zumindest für Erwachsene. Für die Kinderstafette sind noch ein paar Startplätze frei. Erwachsenen-Teams, die noch teilnehmen möchten, können sich auf die Warteliste setzen lassen. Mit etwas Glück werden noch Startplätze frei. In diesem Artikel erfahren Sie alles Wichtige zur Grüntenstafette 2023: Termin, Disziplinen, Strecken und Straßensperrungen.

Termin für die Grüntenstafette 2023: Wann findet die Grüntenstafette statt?

Am fünften Samstag im September 2023, also am 30.9.2023, findet die Grüntenstafette mit Start am Flugplatz Agathazell in Burgberg statt.

Das ist der genaue Zeitplan für die Grüntenstafette 2023:

Freitag, 29.09.23: 17 - 20 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen am Startgelände (Flugplatz Agathazell) 18 - 21 Uhr: Grüntenstafette-Nudelparty in der Flughalle 19.30 Uhr: Wettkampfbesprechung am Startgelände (Flugplatz Agathazell)

Samstag, 30.09.23: 9 - 11 Uhr: Ausgabe der Startunterlagen am Startgelände (Flugplatz Agathazell) 10 - 12 Uhr: Fahrdienst zum Berg- und Alpinlauf, Abfahrt Flughalle 13 Uhr: Start der Grüntenstafette , Zielankunft ca. 15 - 17 Uhr 18 Uhr: Siegerehrung 19 Uhr: Heldenfeier



Die Grüntenstafette steht bei vielen Hobbysportlerinnen und -sportlern im Wettkampfkalender. Aber auch bei vielen, die mit Sport nicht ganz so viel am Hut haben. Bei der Grüntenstafette steht der Spaß im Vordergrund. "Am Grünten ist egal, wann ihr ins Ziel lauft. Hauptsache ihr tut es", schreibt der Veranstalter auf seiner Website. Es gehe um das Gefühl, es geschafft zu haben.

Wie der Name schon vermuten lässt, handelt es sich bei der Grüntenstafette um ein Staffel-Event. Die Teams bestehen aus je sechs Mitgliedern. Jedes davon muss in einer anderen Disziplin eine Strecke absolvieren.

Welche Teams können sich bei der Grüntenstafette 2023 anmelden?

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können bei der Grüntenstafette in vier verschiedene Klassen antreten. Pro Team müssen sechs Mitglieder dabei sein:

Männer-Offen: bis zu sechs Männer, aber auch Frauen möglich

bis zu sechs Männer, aber auch Frauen möglich Frauen: Sechs Frauen

Sechs Frauen Mixed: Team mit mindestens drei Frauen

Team mit mindestens drei Frauen Master: Mannschaftsalter gesamt mindestens 250 Jahre (werden erst ab mindestens zehn Teams gewertet)

Welche Disziplinen gibt es bei der Grüntenstafette 2023?

Jedes Team, bestehend aus sechs Mitgliedern, teilt sich auf die sechs Teildisziplinen auf:

Trailrun - 5,9 km (+193hm/-98hm)

- 5,9 km (+193hm/-98hm) Rennrad Bergsprint - 7,6 km (+370hm/-18hm)

- 7,6 km (+370hm/-18hm) Berglauf - 3,5 km (+549hm/-0hm)

- 3,5 km (+549hm/-0hm) Alpinlauf - 2,1 km (+25hm/-430hm)

- 2,1 km (+25hm/-430hm) Mountainbike - 14,1 km (+188hm/-656hm)

- 14,1 km (+188hm/-656hm) Straßenlauf - 5,0 km (+10hm/-110hm)

Eine genaue Beschreibung der Streckenverläufe finden Sie hier.

Wo findet die Grüntenstafette 2023 statt?

Start und Ziel der Grüntenstafette 2023 ist am Flugplatz in Agathazell bei Burgberg im Landkreis Oberallgäu.

Anmeldung und Startliste Grüntenstafette 2023

Die Anmeldung für die Grüntenstafette 2023 läuft bereits seit einigen Monaten. Bei den Erwachsenen ist jedoch das Teilnehmerlimit inzwischen erreicht und es gibt keine freien Startplätze mehr. Interessierte Teams können sich jedoch auf die Warteliste setzen lassen, um so mit etwas Glück doch noch auf die Startliste aufzurücken. Zur Warteliste geht es hier entlang.

Für Kinder sind jedoch noch ein paar freie Plätze verfügbar. Bei der Grüntenstafette Kids dürfen Kinder ab dem Jahrgang 2018 und älter teilnehmen. Die Teams bestehen im Gegensatz zu den Erwachsenen-Mannschaften aus vier Mitgliedern: Ein Startläufer, ein Crossläufer, ein Radler und ein Schlussläufer. Das Gesamtalter des Teams darf das Alter von 56 Jahren nicht überschreiten. Die Startgebühr beträgt 10 Euro. Hier geht es zur Anmeldung.

Straßensperrungen bei der Grüntenstafette 2023: Hier geht es mit dem Auto nicht weiter

Während des Wettkampfes am Samstag, 30. September 2023, sind einige Strecken rund um den Grünten für den Verkehr gesperrt. Besonders die Straße zwischen Rettenberg - Kranzegg - Wertach ist betroffen. Allerdings beschränkt sich die Sperrung auf eine begrenzte Zeit. Wann genau die Streckenabschnitte gesperrt sind und welche Teile betroffen sind, erfahren Sie hier.

Ergebnisse Grüntenstafette 2023

Männer-Offen 2023

SV Oberreute - bloß it hudla (Luca Hilbert, Marco Schrettel, David Sambale, Sebastian Milz, Franz Schlachter, Jakob Milz) - 1:51:55,5

Damen 2023

Sport Reischmann Damen (Katrin Geiger, Antonia Niedermaier, Julia Jedelhauser, Steffi Laur, Sina van Thiel, Natalie Rauh) - 2:15:02,3

Mixed 2023

Dynafit Squad (André Purschke, Lukas Hiemer, Rosanna Buchauer, Steffanie Koller, Constantin Pade, Johanna Hiemer) - 2:11:19,8

Masters-Männer 2023

Team Gerola Oldies (Günther Liebschick, Sebastian Neyer, David Aberer, Michael Raffl, Josef Steurer, Sigi Erarth) - 2:02:24,7

Masters-Mixed 2023

SV Oberreute Mixed 2 (Stefan Achberger, Herget Manuela, Rossmann Karlheinz, Steffi Rossmann, Peter Heim, Pamela Fischer) - 2:43:40,6

