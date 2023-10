Gut geturnt: TG Allgäu will nach erfolgreichem Saisonstart mehr

Turner der TG Allgäu lassen beim 60:3-Sieg in Backnang nichts anbrennen. An der Spitze der dritten Bundesliga geht es aber weiter eng zu.

11.10.2023 | Stand: 12:21 Uhr

Die Kunstturner der TG Allgäu behaupten auch nach dem dritten Wettkampftag die Tabellenführung in der 3. Bundesliga. Bei der nun sechstplatzierten TSG Backnang gewann die Mannschaft deutlich mit 60:3. Taktiktrainer Michael Städele zeigte sich zufrieden: „Die Jungs haben mit einer konzentrierten Mannschaftsleistung die Zielvorgaben in vollem Umfang erfüllt und sowohl den Wettkampf als auch alle Geräte für sich entschieden. Damit ist das Team auch für zukünftige, schwierigere Aufgaben gewappnet.“

Trio steht an der Spitze der zweiten Bundesliga

Neben der TGA waren auch die TG Wangen-Eisenharz und der TSV Unterföhring erneut siegreich. Das Trio hat sich punktgleich an der Tabellenspitze abgesetzt, die TGA führt aufgrund der meisten Gerätesiege. In Backnang legten die Allgäuer bereits am Boden mit einem 11:0 den Grundstein für den hohen Auswärtserfolg. Mit seiner bislang stärksten Seitpferdübung und fünf Scorepunkten legte Linus Eisenring direkt nach. Das Gerät ging durch weitere siegreiche Duelle mit 15:0 an die TG.

Kilian Krapp turnt zur besten Wertung des Tages

An den Ringen holten neben Umberto Zurlini die stark turnenden Youngsters Eisenring und Bastian Viehmann Punkte (13:1). Beim 12:0 am Sprung turnte Kilian Krapp die Tageshöchstwertung mit einem Endwert von 13,2. Am Barren hielt die TSG Backnang mit vier guten Übungen dagegen, doch auch hier gelang den Allgäuern ein knapper 3:2-Gerätesieg. Am Reck punkteten Zurlini und der stark turnende TGA-Kapitän Michael Urbin zum 6:0-Sieg.

Am Samstag findet der zweite Heimwettkampf gegen Grötzingen statt

Am Samstag findet in Wiggensbach der zweite Heimwettkampf gegen den TSV Grötzingen statt. Ob die Karlsruher mit dem irischen WM-Teilnehmer Adam Steele anreisen werden, ist offen. Auch davon hängt ab, mit wie viel Gegenwehr die favorisierten Allgäuer rechnen müssen. Der finnische Nationalturner Oskar Kirmes steht den Allgäuern am Wochenende noch nicht zur Verfügung, dafür geht der Ungar Marton Kovacs für die TGA an die Geräte. Wettkampfbeginn in der Wiggensbacher Panoramarena ist um 18 Uhr. (läu)