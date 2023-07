Gute Nachricht für die Fans: Zwischenstufen im Kaufbeurer Eisstadion sind fast fertig

Seit vier Jahren schwelt das Thema Zwischenstufen beim ESV Kaufbeuren. Nun gibt es in der Frage der Sichtproblematik einen wesentlichen Fortschritt.

11.07.2023 | Stand: 15:01 Uhr

Das „Projekt Zwischenstufen“ nimmt im Kaufbeurer Eisstadion allmählich konkrete Formen an. Wie der Eishockey-Zweitligist auf seiner Homepage mitteilte, sind die Zwischenstufen auf den Stehplatzrängen gegenüber der Heimkurve inzwischen angebracht und montiert. Im nächsten Schritt werden die neuen Stufenelemente, mit denen die Sicht auf den Stehplätzen verbessert werden soll, noch verfugt und beschichtet. Die Debatte um die Stufen hatte bereits vor vier Jahren begonnen.

Eisbereitung in der Energie Schwaben Arena beginnt am 17. Juli

Außerdem gab der ESVK bekannt, dass die Eisaufbereitung am kommenden Montag (17. Juli) beginnt. Bis das Eis fertig ist, dauere es rund eine Woche. Vom 26. bis 30. Juli findet das DEL2-Perspektiv-Camp in Kaufbeuren statt. Außerdem vermeldeten die Joker, dass bislang 1.084 Dauerkarten verkauft wurden. Die DEL2-Saison 2023/2024 beginnt am 14. September.

