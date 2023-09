Gute Nachrichten für den ESVK: Sami Blomqvist vor dem Comeback

Vor dem Test-Heimspiel gegen Lustenau kehrt Sami Blomqvist in das ESVK-Aufgebot zurück. Auf andere Spieler müssen die Joker verzichten.

31.08.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Zwei Wochen vor dem Start der DEL2-Hauptrunde testet der ESV Kaufbeuren weiter. Am Freitagabend spielen die Joker auswärts bei den Pioneers Vorarlberg. Das Schlusslicht der ICEHL aus Österreich in der Saison 22/23 dürfte in etwa auf Augenhöhe mit dem ESVK agieren.

Vor dem DEL2-Start: ESVK testet zuhause gegen Lustenau

Am Sonntag ab 18:30 Uhr geht es dann daheim gegen Lustenau aus der AlpsHL. In dem Spiel dürften die Joker leicht favorisiert sein. ESVK-Stürmer Sami Blomqvist, der zuletzt aus familiären Gründen fehlte, ist wieder in Kaufbeuren, soll aber frühestens beim Heimspiel am Sonntag dabei sein. Wenn er wirklich aufläuft, dann wäre das sein erstes Spiel für die Joker seit seiner Rückkehr im Sommer.

Diese Spieler fehlen dem ESV Kaufbeuren

Weiterhin nicht zur Verfügung steht der junge Verteidiger Fabian Nifosi. Der ESVK gab an, dass der Spieler an einer Unterkörperverletzung laboriere. Eine genaue Diagnose wurde nicht genannt, die Ausfallzeit stehe noch nicht fest. Zudem fällt Philipp Bidoul (Oberkörperverletzung) aus, Jakob Peukert springt ein.

Lesen Sie auch: Das ist der neue Fanbeauftragte des ESV Kaufbeuren