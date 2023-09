Hängepartie endet: Daniele Sgodzaj kommt zum TSV Kottern

TSV Kottern bestätigt den Neuzugang vom FC Kempten. Auf einen anderen Spieler muss Trainer Frank Wiblishauser in den kommenden Wochen verzichten.

29.08.2023 | Stand: 10:43 Uhr

Vergangene Woche waren erste Details zum Wechsel von Daniele Sgodzaj vom FC Kempten zum TSV Kottern durchgesickert. Dann zog sich die Angelegenheit aber noch in die Länge , dem Vernehmen nach gab es zwischen dem Spieler und dem Fußball-Bayernligisten noch einige Details zu klären. Das ist inzwischen laut dem stellvertretenden Abteilungsleiter des TSV, Peter Kusel, geschehen. Damit fehlt nur noch die beim Bayerischen Fußball-Verband beantragte Spielgenehmigung für den 23-jährigen Offensivspieler.

Neuer Status: So konnte Daniele Sgodzaj zum TSV Kottern wechseln

Damit der Transfer nach der im Amateurfußball fixierten Wechselfrist bis zum 30. Juni über die Bühne gehen konnte, bekommt Sgodzaj in Kottern einen Status als Vertragsspieler, im Volksmund auch „Vertragsamateur“ genannt. In den Richtlinien des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) heißt es dazu: „Im Gegensatz zu [...] Amateuren, die nicht mehr als 249,99 Euro im Monat erhalten dürfen, ist ein Vertragsspieler ein Fußballspieler, der neben seiner Vereinsmitgliedschaft auch einen schriftlichen Vertrag mit seinem Verein abgeschlossen hat und über seine nachgewiesenen Auslagen hinaus eine Vergütung und andere geldwerte Vorteile von mindestens 250,00 Euro im Monat erhält.“

FC Kempten ist über den Verlust des Offensivspielers nicht erfreut

In solchen Fällen gilt eine Wechselfrist bis zum 31. August. Beim abgebenden Verein – in diesem Fall der FC Kempten – sorgt ein Wechsel als Vertragsspieler häufig für Verdruss. Denn sie kassieren, anders als beim „klassischen“ Wechsel, keine Ablösesummen und verlieren wie in diesem Fall auch nach Saisonstart Spieler, die in den sportlichen Planungen eine wesentliche Rolle einnehmen sollten.

Mittelfeldspieler Marco Schad fällt in den nächsten Wochen aus

Verzichten muss Kotterns Trainer Frank Wiblishauser in den kommenden Wochen auf Marco Schad. Im Heimspiel vor zwei Wochen gegen den VfR Garching (4:1) musste der Mittelfeldspieler verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Nun steht die Diagnose fest: Der 26-Jährige hat sich einen Innenbandriss im rechten Knie zugezogen und fällt je nach Heilungsverlauf acht bis zwölf Wochen aus. Schad kam in der laufenden Saison sieben Mal zum Einsatz (ein Assist).

