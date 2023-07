Angriffe auf Schiedsrichter: Allgäuer Fußballvereine sollen Ordnungsdienst bei Spielen verbessern

Verbandsvertreter kündigen zur Abschreckung schärfere Sanktionen an. Auch über einheitliche Eintrittspreise und "Fremdbier" in Kabinen wird eifrig diskutiert.

22.07.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Es zog sich wie ein roter Faden durch die Spielgruppentagung der Allgäuer Fußballvereine in der Festhalle in Wolfertschwenden. Sperren, Geldstrafen, Punktabzüge: Kreisspielleiter Elmar Rimmel, seine Gruppenspielleiter und der Vorsitzende des Sportgerichts wiesen mehrfach darauf hin, dass bei Nichteinhaltung von Regeln und Verordnungen hart und - für die Vereinskasse empfindlich - durchgegriffen werde. Vor allem die beiden körperlichen Angriffe gegen Schiedsrichter in der vergangenen Saison hätten gezeigt, dass noch konsequenter gegen gewaltbereite Fußballer vorgegangen werden müsse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.