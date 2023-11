Halskrause als Lebensretter? Das sagen Allgäuer Eishockey-Experten

Der Tod von Profi Adam Johnson führt zu Diskussionen über einen verpflichtenden Schutz. ESVK-Trainer Marko Raita hatte als Jugendlicher einen ähnlichen Unfall.

03.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

Als Marko Raita, ehemaliger Cheftrainer des Oberligisten EV Füssen und derzeitiger Headcoach des ESV Kaufbeuren davon erfuhr, welch tragisches Unglück sich vor wenigen Tagen im britischen Eishockey ereignete, wurde er an seine Zeit als Nachwuchsspieler in Finnland erinnert. Eishockeyspieler Adam Johnson kam ums Leben, weil ihm die Schlittschuhkufe eines Gegenspielers die Kehle aufgeschlitzt hatte. Bis vergangenen Sommer spielte Johnson für die Augsburger Panther in der DEL.

