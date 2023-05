"Ich hab' Rücken": Schock-Nachricht für Allgäuer Olympia-Hoffnung

Wegen zu starker Schmerzen sagt der Bad Hindelanger Tristan Schwandke die komplette Saison ab. Und das alles nur, um bei Olympia 2024 in Paris am Start zu sein.

23.05.2023 | Stand: 10:01 Uhr

Das ist der Hammer! An diesem Dienstag, ausgerechnet an seinem 31. Geburtstag, muss Hammerwerfer Tristan Schwandke die wohl bitterste Nachricht seiner bisherigen Sportlerkarriere verkünden. Wegen anhaltender Rückenprobleme wird der deutsche Spitzenathlet in dieser Saison keinen einzigen Wettkampf bestreiten. Diese mehrmonatige Pause und der Verzicht auf die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im August im ungarischen Budapest hat für Schwandke nur ein Ziel. 2024 möchte der gebürtige Würzburger als Krönung seiner Karriere topfit bei den Olympischen Spielen in Paris an den Start gehen - und möglichst erfolgreich werfen.

