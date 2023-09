HSG Dietmannsried/Altusried gewinnt Derby-Krimi gegen TSV Ottobeuren

Die Handballer der HSG Dietmannsried/Altusried ringen den TSV Ottobeuren zum Landesliga-Start mit 23:22 nieder – trotz großer Personalsorgen.

17.09.2023 | Stand: 17:00 Uhr

Bis auf den letzten Platz gefüllt waren die Zuschauerränge in der Dietmannsrieder Schulsporthalle. Denn entgehen lassen wollte sich das Derby zwischen der HSG Dietmannsried/Altusried und dem TSV Ottobeuren zum Landesliga-Start kaum ein Handball–Fan aus der Region. Die Teams lieferten sich einen nervenaufreibenden Kampf, in dem die Hausherren mit 23:22 hauchdünn die Oberhand behielten.

Dabei ging die HSG mit großen Personalsorgen in die Partie. Neben Alexander Schneider und Peter Haggenmüller musste Trainer Patrick Haas nach dem Aufwärmen auch auf Jonas Becker und Fabian Fleschutz verzichten. Dennoch erwischten die Gastgeber einen starken Start. Nach fünf Minuten führte die HSG mit 2:0, was zu diesem Zeitpunkt jedoch entschieden zu wenig war. Aus einer soliden und bissigen Abwehr heraus, erspielten sich die HSGler immer wieder Wurfgelegenheiten, die sie allerdings viel zu häufig nicht nutzten. Die Abschlussschwäche nutzten die Ottobeurer gekonnt aus und drehten die Partie. Zwischenzeitlich führte der TSV mit 7:4 und war in dieser Phase die eindeutig bessere Mannschaft. Trotz doppelter Unterzahl ließen sich die Gastgeber nicht abschütteln und kämpften sich bis zur 20. Minute auf 8:8 heran. In einem von Fehlern und Nervosität geprägten Spiel schaffte es bis zur Pause (10:10) kein Team, sich abzusetzen.

HSG Dietmannsried/Altusried rettet die Führung über die Zeit

Angetrieben von Maximilian Schneider legte Dietmannsried wiederum den besseren Start hin. In der 40. Minute gingen die Gastgeber erstmals mit drei Treffern in Führung. Zehn Minuten vor Spielende führte die HSG gar mit 21:17. Eine Ottobeurer Auszeit trug dann aber Früchte und die Unterallgäuer verkürzten auf 21:20. Zwei Treffer von Chris Haller sorgten aber dafür, dass die Hausherren den letzten Angriff herunterspielen konnten und das Derby gewannen.

Vor vollen Zuschauerrängen gewann die HSG (am Ball Maximilian Schneider) gegen den Lokalrivalen aus Ottobeuren hauchdünn mit 23:22. Bild: Dirk Klos

Der geschaffte, aber überglückliche Sportliche Leiter, Thomas Kinkel sagte: „Es herrschte eine fantastische Stimmung und es waren so viele Leute vor Ort, dass nicht alle einen Platz in der Halle kriegen konnten. Wir haben ein typisches Auftaktspiel gesehen, in dem ein Unentschieden leistungsgerecht gewesen wäre. Unsere Truppe hat sich den Sieg jedoch leidenschaftlich erkämpft.“

So hat die HSG gespielt

Ignacz, Mayer (beide Tor), Bernhard (2 Tore), Feigele (3), Stölzle (2), Bernick (1), Haller (5), Becker, Wilken, Meggle, Häufele, Schneider M. (7/3) Schwegler (3), Scheininger.

