HSG Dietmannsried/Altusried erwartet am Samstag den FC Bayern München

13.10.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Der FC Bayern München ist zu Gast. Würde es sich um Fußball handeln, wären wohl tausende von Zuschauern zu erwarten. Es handelt sich aber „nur“ um die Handballer des FC Bayern, die in der Landesliga am Samstag ab 19 Uhr bei der HSG Dietmannsried/Altusried ihre Visitenkarte abgeben. Die Gastgeber sind gegen das Schlusslicht eindeutig in der Favoritenrolle.

Am vergangenen Spieltag gab es für die HSG in Schwabmünchen einen souveränen, aber glanzlosen Sieg. Mit den Bayern geht es gegen den nächsten Aufsteiger. Nach dem erstmaligen Aufstieg der Gäste ist das Aufeinandertreffen das erste überhaupt zwischen den beiden Teams. Bis auf Bayerns Trainer Fadil Kqiku, der der HSG gut bekannt ist, steht ein nahezu unbekannter Gegner gegenüber. Der FCB tat sich bislang schwer in der neuen Liga. Alle Spiele gingen recht eindeutig verloren und somit bekleiden die Münchner den letzten Tabellenplatz.

HSG ist klarer Favorit gegen den FC Bayern München

Mit drei Siegen in Folge und der stimmungsvollen Halle im Rücken ist die Zielsetzung laut Co-Trainer Elmar Romanesen unmissverständlich: „Wir gehen als klarer Favorit in die Partie und dementsprechend wollen wir auftreten. Wir unterschätzen Bayern keinesfalls. Aber es muss unser Anspruch sein, den vierten Sieg einzufahren.“

Spielmacher Christian Haller kehrt in den Kader des Handball-Landesligisten HSG Dietmannsried/Altusried zurück. Bild: Dirk Klos

Im Vergleich zur Vorwoche kehrt Spielmacher Chris Haller zurück in den Kader. Allerdings muss Coach Haas neben den Langzeitverletzten Schneider und Becker auch auf Rückraumspieler Michi Feigele verzichten. Obwohl diese Ausfälle schwer ins Gewicht fallen, entspannt sich die Personalsituation bei der HSG zunehmend.

Dietmannsried/Altusried setzt auf mehr Effizienz in der

Um gegen München siegreich zu sein, sollte sich die HSG in der Offensive um eine höhere Effizienz bemühen. „Am vergangenen Spieltag war vor allem die mangelhafte Chancenverwertung ein großer Kritikpunkt. Daran haben wir in dieser Trainingswoche verstärkt gearbeitet“, sagt Haas.

Auch der zweite Allgäuer Landesligist, der TSV Ottobeuren, hat gegen den TSV Schwabmünchen gute Siegchancen und setzt am Samstag (20 Uhr) auf den Heimvorteil.

