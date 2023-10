Dieses Handball-Spiel in Kempten war das reinste Spektakel

SG Kempten-Kottern gewinnt das erste Heimspiel der Saison gegen den TSV Weilheim mit 41:40. Zwei Spieler stehen besonders im Mittelpunkt.

01.10.2023 | Stand: 21:35 Uhr

Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich die Handballer der SG Kempten-Kottern und des TSV Weilheim. Die Kemptener gewannen das Bezirksoberliga-Duell denkbar knapp mit 41:40 (18:18).

Die SG tat sich schon in der Vergangenheit gegen Weilheim oft schwer. Dazu kam, dass einige Spieler fehlten – neben den beiden langzeitverletzten Felix Hofele und Noah Huber auch Paul Poth aus privaten Gründen. Damit stand Trainer Zoltan Sellei der etatmäßige Innenblock nicht zur Verfügung. So wurde Abwehr-Urgestein Philipp Schneider, der eigentlich kürzertreten wollte, reaktiviert. Aber auch Weilheim wurde von Personalproblemen geplagt. Besonders schwer fiel ins Gewicht, dass den Gästen kein Torhüter zur Verfügung stand. Mit Benjamin Leppert rückte ein Feldspieler ins Tor.

Überraschung bei der Aufstellung des TSV Weilheim

Aber die SGler taten sich mit dem Aushilfstorwart schwer und vergaben zahlreiche freie Würfe. Dazu kamen noch mehrere technische Fehler, die Weilheim in die Hände spielten (10. Minute, 6:8). Mit zunehmender Spieldauer nahm auch die körperliche Intensität zu, was sich in insgesamt acht Zeitstrafen widerspiegelte. Dadurch litt der Spielfluss, zudem fand Weilheim immer wieder Antworten auf die Angriffsversuche der Heimmannschaft.

Simon Bareth erzielt 16 Tore für die SG Kempten-Kottern

Nach der Pause griffen die offensiven Mechanismen der Allgäuer besser, vor allem der agile Rückraum der Kemptener riss das Spiel an sich. Simon Bareth brillierte im Eins-gegen-Eins und krönte sich mit 16 Treffern zum besten Torschützen des Tages. Als die Illerstädter dabei waren, sich etwas abzusetzen, wurde die Partie erneut von zahlreichen Fouls und Zeitstrafen unterbrochen. Gleich drei SG-Spieler holten sich dabei ihre zweite 2-Minuten-Strafe ab und waren somit nur noch eine weitere von einem Platzverweis entfernt. Sellei musste jetzt noch flexibler agieren.

Zehn Minuten vor dem Abpfiff stand es 34:33. Beide Mannschaften lieferten sich mittlerweile ein Schützenfest mit offenem Visieren. Als Neuzugang Patrick Schmutz für die Allgäuer zum 41:39 traf, war das Spiel faktisch entschieden, da weniger als eine Minute Spielzeit auf der Uhr verblieb. Die Hausherren agierten clever und störten das letzte Aufbäumen der Weilheimer, die den Treffer zum 41:40 Endstand erst in den Schlusssekunden erzielten.

SG Kempten-Kottern mischt in der Handball-Bezirksoberliga vorne mit

Mit diesem Sieg bleibt die SG als eines von zwei Teams punktverlustfrei und ist zumindest für eine Woche Tabellenführer. „Wir hatten aufgrund unserer personellen Situation in der Abwehr mit einem engen Spiel gerechnet, aber ganz so spannend wollten wir es eigentlich auch nicht machen. Jetzt bin ich erst einmal froh, dass wir die beiden Punkte einfahren konnten“, sagte Sellei. „Wir haben jedoch ganz klar unsere Fehler und Schwächen gesehen und an diesen müssen wir kommende Woche dringend arbeiten. Auch nächstes Wochenende werden wir im Innenblock improvisieren müssen und die Reserve von Herrsching wird es uns mindestens genauso schwer machen wie Weilheim“, meinte der SG-Trainer. (beu)