Allgäuer Hammerwerfer Schwandke kritisiert deutsches Leichtathletik-System scharf

Tristan Schwandke aus Bad Hindelang analysiert die Krise nach der WM-Nullnummer in Budapest. Der 31-jährige Athlet hat selbst "krasse Strukturprobleme" erlebt.

Herr Schwandke, die deutschen Leichtathletik-Fans sind nach der Nullnummer bei der WM in Budapest enttäuscht. Sogar Bahrain, Burkina Faso und die Britischen Jungferninseln liegen im Medaillenspiegel vor Deutschland. Wie bewerten Sie diesen historischen Tiefpunkt?

Tristan Schwandke: Mal abgesehen von uns Deutschen war es für die meisten anderen Nationen eine richtig gute WM. Die Leistungsdichte wird immer größer, die traditionellen Leichtathletik-Nationen bekommen Konkurrenz und es tauchen Nationen auf, die noch vor ein paar Jahren gar keine Rolle gespielt haben. Und zum deutschen Abschneiden: Grundsätzlich steht es mir nicht zu, die Leistung anderer Athleten zu bewerten ...

Natürlich dürfen Sie das. Aber sie wollen wahrscheinlich nicht auch noch auf Ihre Nationalmannschaftskollegen einprügeln, wo sie eh schon am Boden liegen ...

Schwandke: Nein, darum geht es nicht. Aber warum es 2009 bei der Heim-WM in Berlin noch neun Medaillen für das deutsche Team gab und jetzt keine einzige, liegt aus meiner Sicht nicht unbedingt an den Athleten. Sondern eher daran, dass wir ganz massive strukturelle Probleme in Deutschland haben.

Nämlich?

Schwandke: Das fängt doch schon in der Schule an. Wenn etwas ausfällt, dann der Sportunterricht. Warum Sport kein Vorrückungsfach ist, verstehe ich überhaupt nicht. Und die Bundesjugendspiele gibt’s nur noch ohne Wettkampf, weil wir unsere Kinder bloß noch beschützen und pampern wollen und ihnen nicht zutrauen, auch mal mit Niederlagen umzugehen.

Darum sollen Kinder auch nicht mehr normal Fußball spielen dürfen ...

Schwandke: Die Entwicklung ist schlimm. Da schreit so vieles zum Himmel. Aus Sicht von uns Sportlern ist es total wichtig, dass auch Kinder mit dem Leistungsgedanken aufwachsen. Nirgendwo sonst bekommen sie so viel Rüstzeug fürs weitere Leben. Sie lernen beim Sport sich zu organisieren, mit Druck umzugehen und sich in Trainingsgruppen zu integrieren. Sie lernen, sich unterzuordnen und Wissen von Trainern anzunehmen – und eventuell weiterzugeben.

Das Problem der Leichtathletik ist aber doch nicht die Basis. Kinder gibt es zumindest genug in Allgäuer Vereinen. Aber wenn sie erwachsen werden, hört die große Mehrheit plötzlich auf.

Schwandke: Ja, das ist dramatisch. Nach der U18 oder nach der U20 gibt es doch kaum Perspektiven für junge Leichtathleten. Wer das Abi hat und zum Studieren geht, muss sich erst mal ein komplett neues Umfeld im Sport suchen: neuer Verein, neuer Trainingsplatz, neuer Trainer. Die viel größere Hürde ist aber das Geld. Eine Studentenbude, Bahntickets, Bücher fürs Studium – da bin ich mit Essen schnell bei 1500 Euro Grundkosten. Und es gibt null Förderung.

Wie war’s bei Ihnen?

Schwandke: Ich erinnere mich genau. Ich habe in der U20 mal 90 Euro Förderung bekommen. Das hätten sie sich auch sparen können. Eigentlich bräuchten wir eine Sporthilfe-Förderung von 2500 Euro im Monat. Aber die Sporthilfe in Deutschland ist kein Fördersystem, sondern ein Prämiensystem. Ich hab’ nach Olympia ein Jahr lang 500 Euro im Monat bekommen. Das ist für mich der falsche Ansatz.

Schwandkes Eltern haben mehrere Zehntausend Euro gezahlt

Weil ein Sportler das Geld viel früher brauchen würde, oder ...

Schwandke: Ja, natürlich. Irgendwas bleibt auf der Strecke, wenn du studierst, einen Nebenjob machen musst und auch noch Leistungssport betreiben möchtest. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mir alles finanzieren konnten. Die haben mehrere Zehntausend Euro in den Sport gesteckt.

Sie hätten sich ja auch um eine Sportstelle bei Bundeswehr, Zoll oder Polizei bemühen können ...

Schwandke: Theoretisch schon. Aber die Stellen dort sind auch sehr begrenzt. Vor ein paar Jahren waren es mal 50 Plätze bei der Bundeswehr für die komplette deutsche Leichtathletik. Man muss quasi hoffen, dass jemand rausfällt. Und es will aber auch nicht jeder zur Bundeswehr oder Polizei. Mitte 30 wundern sie sich dann, dass sie unter Umständen noch 30 Jahre in einem Job absitzen müssen, den sie gar nicht wollen.

Studium schlecht, Bundeswehr schlecht. Gibt’s denn wirklich keinen idealen Weg zum Leistungssport?

Schwandke: Ich sehe ihn nicht. Wer von der Real- oder Mittelschule kommt und dann eine Ausbildung macht, der hat im Leistungssport keine Chance. Welcher Betrieb unterstützt denn einen Auszubildenden, der 20 oder 25 Stunden pro Woche in den Sport investiert. Keiner. Deshalb hören in der U18 und U20 so viele auf.

Welche Rolle spielen denn die Bundesstützpunkte und Eliteschulen?

Schwandke: Da funktioniert es bis zum Abi – mit Hausaufgabenbetreuung, Tutoren und gestreckten Lehrplänen. Aber im Studium ist das alles weg. Die Regelstudienzeit muss eingehalten werden und die Prüfungen müssen alle mitten in der Saison geschrieben werden. Irre.

Weil Sie es so auch erlebt haben?

Schwandke: Ja, mein Vater hat mich am Freitag zum Wettkampf gefahren, und ich habe im Auto gelernt. Genauso wie am Sonntag bei der Rückfahrt, schließlich standen ja am Montag Prüfungen an. Wir sind uns einig, oder, dass das weder gut für den Wettkampf war – noch gut für die Prüfung.

Welche Lösungsansätze sehen Sie?

Schwandke: Die Politik und die Gesellschaft müssen sich im Klaren darüber werden, ob sie erfolgreiche Sportler auf der Weltbühne haben will – oder eben nicht. Und dafür muss man was investieren. Manchmal Geld, manchmal einfach nur ein bisschen Gehirnschmalz. Es könnte auch an den kleinen Rädchen gedreht werden.

Beispiele am Ausland nehmen?

Schwandke: Geht immer. In der Schweiz passiert grad richtig viel, auch in den Niederlanden. Und die Norweger, ein Fünf-Millionen-Volk, hängt uns grad komplett ab. Und wir mit unseren 85 Millionen? Ich kann es nicht glauben, dass es da nicht einen Einzigen gibt, der bei einer WM eine Medaille holen kann.

Bei Olympia in Paris will Schwandke wieder dabeisein

Sie selbst wollen bei Olympia 2024 in Paris wieder voll angreifen ...

Schwandke: Ja, das ist mein großes Ziel. Ich hab heuer im Frühsommer eine achtwöchige Wurfpause gemacht wegen der Rückenverletzung und bin mittlerweile wieder im Training. Im April, Mai nächsten Jahres mache ich meine Qualifikationswettkämpfe. Wenn ich die Quali schaffe, bin ich auch wieder normal im Bundeskader.

Wie? Sie waren zuletzt gar kein Kader-Mitglied mehr?

Schwandke: Ja, das war sehr kurios. Vor meiner Verletzung im Dezember waren dem Verband und dem Bundestrainer klar, dass die WM in Budapest das nächste Ziel ist – und eine Finalteilnahme realistisch. Dennoch haben sie mich im November aus dem Kader geworfen. Einfach so. Ehrlich gesagt ist es mir egal. Ich habe eine volle Arbeitsstelle bei der Hochschule Kempten und habe mit dem Verband nichts zu tun. Aber für die Athleten, die vom DLV abhängig sind, ist es natürlich fatal. Wer einmal rausfliegt, hat keinen Anspruch mehr auf Trainingslager – oder muss alles selbst finanzieren. Lange Rede, kurzer Sinn: Dann ist es doch auch kein Wunder, dass wir keine Medaillen mehr holen.

Zur Person Tristan Schwandke

Tristan Schwandke ist im Mai 1992 in Würzburg als Sohn von sportbegeisternden Eltern geboren. Mit drei Jahren bestritt er seine ersten Wettkämpfe. Nach der Grundschule zog Schwandke mit seinen Eltern nach Bad Hindelang. Dort begann er mit dem Hammerwerfen. Von 2019 bis 2021 holte er drei deutsche Meistertitel und schaffte die Qualifikation für Olympia 2021 in Tokio (Platz 21) und die WM 2022 in Eugene/USA (Platz 22). Schwandke hat den Bachelor in Maschinenbau und arbeitet für die Hochschule Kempten als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Bereich Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren.

