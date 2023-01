Hauptsache gewonnen - ESVK ringt Füchse nieder

ESVK müht sich zu einem 2:1-Arbeitssieg gegen die Lausitzer Füchse. Mit dabei ist John Lammers, aber eine Hiobsbotschaft gibt es von Tomas Schmidt. Die Fans entdecken derweil ein neues Thema.

18.01.2023 | Stand: 15:42 Uhr

60 Minuten beharkten sich der ESV Kaufbeuren und die Lausitzer Füchse in der Energie Schwaben Arena. Allzu viel passierte nicht – bis auf drei Tore. Da die Joker zwei davon erzielten, hatten sie ihr Ziel erreicht: „Der Sieger bekommt die Punkte“, erklärte Tyler Spurgeon. Aber der Kapitän des ESVK schob nach: „Wir haben auch gelernt, enge Spiele zu gewinnen.“ Und das sei zum momentanen Zeitpunkt der DEL2-Saison das Entscheidende, sagte auch Florian Thomas: „Jedes Team kämpft jetzt um den Einzug in die Play-offs oder Pre-Play-offs. Hauptsache gewonnen.“

Diagnose für Schmidt steht noch aus

Aber für den engen 2:1-Sieg vor 1952 Zuschauern gegen Weißwasser mussten die Kaufbeurer schwer kämpfen – wobei sich die Gäste zwar hart, aber nicht unfair wehrten. Deshalb blieben die Joker auch diesmal von Verletzungen verschont. Tomas Schmidt, der in der Partie gegen Selb nach einem Beinstellen ungebremst in die Bande gekracht war, fällt nämlich mindestens acht Wochen aus – doch was genau an der Schulter lädiert ist, steht noch immer nicht genau fest, berichteten Schmidt und Mannschaftsarzt Dr. Christian Rülke. „Geht schon“, zeigte sich Schmidt zumindest nicht mehr ganz geknickt.

Der harte Kerl

Dafür war John Lammers wieder mit von der Partie – obwohl das Auge noch geschwollen war, in das er im Spiel gegen Selb einen Schläger bekommen hatte. „Alles ok, er ist ein harter Kerl“, sagte Spurgeon dazu.

Yannik Burghart kurvt wieder

Nach vier Monaten Verletzungspause stand Yannik Burghart dieses Mal mit der vierten Reihe immer wieder auf dem Eis. „Ich bin körperlich fit, aber muss noch ein bisschen aufholen. Das war eine lange Pause und wir haben ein neues Spielsystem. Aber das wird schon“, erklärte der 20-Jährige, der teilweise schon wieder elegant zwischen seinen Gegnern herumkurvte. Auch er zeigte sich – obwohl die Partie gegen Weißwasser so eng gewesen sei – zufrieden mit der Leistung: „Wir finden einen Weg, um zu gewinnen – egal ob wir gut oder schlecht spielen“, meinte Burghart.

Wer mit den Panthern tanzt

Genau das gelingt den Augsburg Panthern in der DEL derzeit nicht: „Das ist natürlich schon ein Thema im Fanblock“, erklärt Stefan Kleinheinz, Vorsitzender des Fanclubs Rot-Gelb Buronia, angesichts dessen, dass Augsburg als Vorletzter absteigen kann – wenn Kassel DEL2-Meister wird und aufsteigt. „Beim Großteil der Fans überwiegt die Vorfreude, aber der Respekt vor Augsburg und das da etwas Großes auf uns zukommt, ist schon spürbar“, meint der 35-Jährige weiter. Zumal die Augsburger Fans „unser kleines Stadion wahrscheinlich alleine vollmachen können. Das wird ein heißer Tanz“.

Ein Buron-Tross nach Augsburg

Allerdings erwartet Kleinheinz umgekehrt einen „Festtag“, wenn sich bei einem Spiel in Augsburg „ein riesiger Tross Rot-Gelber auf den Weg machen würde.“ Auch Burghart könnte dem Derby etwas abgewinnen: „Ich würde es cool finden: Kurze Fahrt, tolles Stadion, das wäre ein klasse Derby.“ Wobei ein Fan aus Irsee die Sache auf den Punkt bringt: „Das Derby wäre super. Aber den Augsburgern würde es wohl weniger gefallen.“

Oder doch nach Berlin?

ESVK-Stürmer Max Hops hat noch eine Alternative parat: „Vielleicht steigen auch die Eisbären ab – Berlin ist auch eine Reise wert.“

ESV Kaufbeuren – Lausitzer Füchse 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)