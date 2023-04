Drei Spiele zur Relegation: Worauf es bei der HSG nun ankommt

Die Handballer der HSG Dietmannsried/Altusried wollen in Landsberg den nächsten Schritt zur Bayernliga-Relegation machen. Der Gegner hat andere Probleme.

14.04.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Über das Osterwochenende hatten die Landesliga-Handballer der HSG Dietmannsried/Altusried nochmal Zeit, sich etwas zurückzunehmen. Kraft tanken, Wehwehchen auskurieren – bevor es in den Endspurt der zweithöchsten bayerischen Spielklasse geht. Mit dem Duell beim TSV Landsberg (Samstag, 16 Uhr) steht das erste der abschließenden drei Saisonspiele an.

Zuletzt fuhren die Oberallgäuer Ende März nach einer starken und abgeklärten Leistung einen wichtigen Heimsieg im Spitzenspiel gegen den TSV Herrsching ein (38:28). Am kommenden Wochenende steht nach zuletzt zwei Heimspielen in Folge wieder ein Auswärtsspiel auf dem Programm. In Landsberg trifft die HSG auf den stark abstiegsgefährdeten TSV, der jeden Punkt zum Ligaerhalt benötigt.

HSG Dietmannsried/Altusried steht auf dem zweiten Platz

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt: Die HSG steht mit 32:6-Punkten auf dem zweiten Tabellenplatz und darf sich berechtigte Hoffnungen machen, am Ende der Saison in zwei Relegationsspielen um den Aufstieg in die Bayernliga zu kämpfen. Anders sieht die Situation beim TSV Landsberg aus. Der Aufsteiger belegt mit 10:26-Punkten den zehnten Tabellenplatz und müsste, falls sich an der Tabellenkonstellation nichts mehr ändert, nach nur einem Jahr wieder in die Bezirksoberliga absteigen.

Für den TSV Landsberg geht es um den Ligaverbleib

Somit ist klar, dass die Hausherren alles geben werden, um in eigener Halle doppelt zu punkten. Für das Team von Coach Tibor Somogyi geht es am Samstag darum, den Vorsprung auf Herrsching zu verwalten und bestenfalls nicht schrumpfen zu lassen. Aus den verbleibenden drei Spielen müssen die Oberallgäuer drei Punkte holen, um die Vize-Meisterschaft einzutüten. „Landsberg kämpft ums Überleben und wir wollen den nächsten Sieg einfahren, damit wir den Relegationsplatz nächste Woche vor heimischer Kulisse gegen den TSV Allach eintüten können“, erklärt Thomas Kinkel, der Sportliche Leiter der HSG, die Marschroute

So stehen die Chancen für die Relegation zur Bayernliga

Im Hinblick auf die vergangenen beiden Spiele gibt es im HSG-Lager wenig Gründe dafür, die Spielanlage umzustellen. Lediglich ein besserer Start in die Partie wäre wünschenswert. Zuletzt brauchten die Mannen um Spielmacher Chris Haller etwas Anlauf, bis die Tormaschinerie ins Rollen kam. Neben allem berechtigten Hoffnungen auf einen Auswärtssieg und dem zuletzt gestiegenen Selbstbewusstsein gibt es andererseits auch genug Gründe, auf dem Boden zu bleiben. Das Hinspiel gewann die HSG schlussendlich zwar eindeutig mit 34:24, allerdings taten sich die Oberallgäuer schwer.

Trainerteam warnt vor "unkonventionellen" Landsbergern

Das unkonventionelle Angriffsspiel der Landsberger stellte die Somogyi-Schützlinge lange Zeit vor Probleme. „Im Hinspiel haben wir eine schwache Leistung gezeigt und mussten sehr um den Sieg kämpfen. Das wollen wir am Samstag besser machen. Unser Ziel ist es, nahtlos an die Leistung vom Herrsching-Spiel anzuknüpfen und über 60 Minuten Tempo zu machen“, sagt Co-Trainer Elmar Romanesen. (fle)