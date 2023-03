Mit dieser Strategie will die HSG Platz zwei behaupten

Mit einem Sieg gegen den TSV Herrsching behauptet die HSG Dietmannsried/Altusried Platz zwei in der Handball-Landesliga. Dabei sollen auch die Fans mithelfen.

24.03.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Eine passende Vorlage haben sich die Landesliga-Handballer der HSG Dietmannsried/Altusried selbst gegeben. Durch den verdienten Derbysieg am vergangenen Wochenende gegen den TSV Ottobeuren sprang die HSG (30:6-Punkte) wieder auf den zweiten Tabellenplatz. Damit hat sich die Mannschaft von Trainer Tibor Somogyi auch eine gute Ausgangslage für das Kracher-Duell am Samstag (19 Uhr) in der heimischen Halle gegen den TSV Herrsching (3./29:7) geschaffen.

HSG Dietmannsried/Altusried trifft in der Handball-Landesliga auf den TSV Herrsching

Die HSG profitierte am vergangenen Spieltag auch von der 22:28-Niederlage Herrschings im Duell gegen Spitzenreiter TSV Simbach. Allerdings ist der Vorsprung der Oberallgäuer auf das Team von Gästecoach Stefan Forstmeier denkbar knapp. Der Sieger der Samstagspartie hat jedenfalls beste Karten im Kampf um den zweiten Tabellenplatz, mit dem man sich für die Relegation zur Bayernliga qualifizieren würde.

So ist die Ausgangslage im Kampf um Platz zwei

Der Sportliche Leiter der HSG, Thomas Kinkel, fasst die Situation so zusammen: „Spätestens mit dem Sieg am vergangenen Wochenende ist Simbach durch. Wir haben uns dagegen durch die Niederlage Anfang Februar gegen Niederraunau in Schwierigkeiten gebracht.“ Die Leistungssteigerung hätten anschließend dafür gesorgt, dass die HSG ihr Schicksal wieder in der eigenen Hand hat. „Wir sind selbst verantwortlich, wie die Saison zu Ende geht. Mit einem Sieg am Samstag hätten wir drei Punkte Vorsprung auf Herrsching, was bei noch drei ausstehenden Spielen eine komfortable Ausgangslage wäre“, sagt Kinkel.

Im Hinspiel setzte sich die HSG mit 28:23 durch. „Die Leistungen gegen Ottobeuren und Eichenau sind gute Voraussetzungen für das Spitzenspiel am Wochenende. Allerdings müssen wir in allen Belangen eine Schippe drauflegen, um eine bisher super Saison in die richtige Bahn zu leiten“, sagt Co-Trainer Romanesen.

HSG Dietmannsried/Altusried setzt auf Unterstützung der Fans

Der TSV Herrsching habe eine junge Mannschaft, die über „technisch ausgezeichnet ausgebildete Spieler“ verfügt. Romanesen erwartet eine Partie auf Augenhöhe, Abteilungsleiter Markus Lau sieht die HSG leicht im Vorteil: „Unser Kader ist erfahrener und wir haben unsere Fans im Rücken. Wenn es am Samstag nur annähernd so viel Unterstützung gibt wie gegen Ottobeuren, dann bin ich zuversichtlich, dass wir auch nach dem Spiel auf dem zweiten Platz stehen.“ (fle)