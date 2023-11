HSG-Handballer Marcus Bernhard im Porträt: Eigentlich wollte er aufhören

Marcus Bernhard ist einer der Leistungsträger der HSG Dietmannsried/Altusried. Der 29-Jährige wollte seine Laufbahn im Sommer beenden - aber es kam anders.

24.11.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Patrick Haas, Trainer der HSG Dietmannsried/Altusried, war sich vor der Saison sicher: Das Ziel ist ein Tabellenplatz unter den besten vier. Nach acht Spieltagen in der Handball-Landesliga stehen Haas und die HSG auf Rang drei und liegen somit voll auf Kurs. Maßgeblich am starken Saisonstart beteiligt ist ein Spieler, der vor der Saison eigentlich schon in den Handball-Ruhestand gehen wollte – Marcus Bernhard.

So kam Marcus Bernhard zur HSG Dietmannsried/Altusried

Seit er denken und laufen kann, ist Bernhard als Handballer aktiv. Nachdem er in Portugal geboren wurde und zwei Jahre auf der iberischen Halbinsel aufwuchs, besuchte Bernhard im Alter von drei Jahren in seinem Heimatort Haunstetten erstmals das Handball-Training der Bambinis. Im Jugendbereich zog Bernhard weiter nach Friedberg, wo er einen Bayernliga-Aufstieg und sein Drittliga-Debüt feierte. Als er sich 2014 für ein Maschinenbau Studium an der Kemptener Hochschule entschied, begann die Vereinssuche im Allgäu. „Meine heutigen Teamkollegen Alex Schneider und Peter Haggenmüller studierten damals in Augsburg und halfen mir dabei, einen neuen Verein im Allgäu zu finden. So landete ich in Dietmannsried“, erinnert sich Bernhard.

Deshalb verschob der HSG-Handballer sein Karriereende

Nach vielen Jahren im HSG-Trikot wollte der 29-Jährige seine Laufbahn im Sommer beenden. Anhaltende Verletzungssorgen, die Bernhard seit seinem Kreuzbandriss, den er sich vor drei Jahren zuzog, immer wieder außer Gefecht setzen, raubten ihm den Spaß am Sport. Doch dann kehrte mit Haas ein alter Bekannter auf die Trainerbank der HSG zurück. Er hatte Bernhard schon in seiner ersten Saison im Allgäu trainiert: „Patrick hat mich gefragt, ob ich es noch mal probieren möchte und mir gesagt, dass er mich in der Vorbereitung fit machen würde. Ich wusste, dass ich mich mit ihm gut verstehe und hatte schnell wieder meinen Spaß am Sport zurück.“

Bei der HSG zählt Marcus Bernhard zu den treffsichersten Spielern

Die Statistiken der aktuellen Spielzeit sprechen für die starke Form des 29-Jährigen: Mit 36 Toren in acht Spielen ist Bernhard der zweitbeste Schütze der HSG. Ein Grund dafür sei auch ein Positionswechsel, der ihn mehr im Halbraum und weniger über die Außen agieren lässt.

Auf die Treffsicherheit des Entwicklungsingenieurs, der für eine Firma in Füssen arbeitet, setzen die Dietmannsrieder auch am Samstag, wenn der TSV Herrsching zu Gast ist (siehe Infokasten). „Durch die vielen Bayernliga-Absteiger und die starken Aufsteiger geht es in der Landesliga dieses Jahr sehr eng zu. Die letzten Wochen vor der Winterpause, in denen wir nur noch auf Topteams treffen, werden sehr wichtig für uns“, sagt Bernhard.

Marcus Bernhard: "Schau von Saison zu Saison"

Wie weit der Torjäger seine Ruhestandsgedanken in die Zukunft verschoben hat, kann er selbst nicht genau abschätzen: „Ich muss immer von Saison zu Saison schauen, wie es mir körperlich geht. Aber Stand jetzt kann ich mir gut vorstellen, noch ein weiteres Jahr dranzuhängen.“ Vorerst liege der Fokus aber auf den nächsten Wochen und Monaten: „Ich setze mir im Handball keine großen Ziele mehr, die ich eines Tages erreichen möchte. Ich will einfach weiter Spaß am Sport haben und mit der Mannschaft so erfolgreich wie möglich sein.“

Wissenswertes zum HSG-Heimspiel gegen den TSV Herrsching

Top-Spiel Die HSG Dietmannsried/Altusried erwartet am Samstag (19 Uhr) in der Dietmannsrieder Schulsporthalle den TSV Herrsching.

Die HSG Dietmannsried/Altusried erwartet am Samstag (19 Uhr) in der Dietmannsrieder Schulsporthalle den TSV Herrsching. Tabelle Die HSG steht mit 11:5-Punkten auf Platz drei, knapp dahinter liegen die Gäste vom Ammersee (5./10:6-Punkte). Der Gewinner des Duells am Samstag bleibt auf Tuchfühlung mit dem Spitzenduo aus Anzing (14:2) und Ottobeuren (12:4).

Die HSG steht mit 11:5-Punkten auf Platz drei, knapp dahinter liegen die Gäste vom Ammersee (5./10:6-Punkte). Der Gewinner des Duells am Samstag bleibt auf Tuchfühlung mit dem Spitzenduo aus Anzing (14:2) und Ottobeuren (12:4). Das sagt der Sportliche Leiter „Dieses Spiel wird für beide Mannschaften richtungsweisend sein. Wir möchten nach den beiden Niederlagen zuletzt wieder zu unserer Heimstärke zurückfinden und werden alles daran setzen, vor unseren Fans den sechsten Saisonsieg einzufahren“, meinte Thomas Kinkel.

„Dieses Spiel wird für beide Mannschaften richtungsweisend sein. Wir möchten nach den beiden Niederlagen zuletzt wieder zu unserer Heimstärke zurückfinden und werden alles daran setzen, vor unseren Fans den sechsten Saisonsieg einzufahren“, meinte Thomas Kinkel. Personal Zu Beginn der Trainingswoche gab es bei der HSG noch einige berufliche und krankheitsbedingte Ausfälle. Es wird jedoch erwartet, dass der Kader am Wochenende besser aufgestellt ist als zuletzt gegen Dachau

Zu Beginn der Trainingswoche gab es bei der HSG noch einige berufliche und krankheitsbedingte Ausfälle. Es wird jedoch erwartet, dass der Kader am Wochenende besser aufgestellt ist als zuletzt gegen Dachau Typisierungsaktion Am Samstag (11 bis 19 Uhr) findet am Heimspieltag in der Turnhalle in Dietmannsried eine DKMS-Registrierungsaktion statt.

Lesen Sie auch: Dietmannsrieder Fußball-Talent sorgt bei U17-WM für Aufsehen