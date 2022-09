Diese Ziele setzt sich Hyrox-Athlet Tim Wenisch im Herbst

Kraftsportler Tim Wenisch aus Dietmannsried setzt sich für die Hyrox-Wettkämpfe im Herbst große Ziele. Los geht es in Leipzig.

17.09.2022 | Stand: 12:30 Uhr

Fast auf den Tag genau vor vier Monaten hatte Tim Wenisch seinen letzten großen Auftritt. Der 24-Jährige aus Dietmannsried war einer von 1200 Athleten die bei der Hyrox-Weltmeisterschaft in Las Vegas an den Start gingen. Hyrox ist eine Art moderner Mehrkampf. Es verbindet funktionelles Krafttraining, hochintensives Intervalltraining und den Ausdauersport Laufen. Die Übungen werden hintereinander absolviert, dabei wird die Zeit gemessen.

Beim Wettkampf in der Glücksspiel-Metropole landete Wenisch in der Elite-Kategorie (höchste Wettkampfklasse) auf Platz vier. Seitdem hat der Oberallgäuer fast jede freie Minute genutzt, um zu trainieren. „Es waren gut und gerne zehn bis zwölf Einheiten pro Woche“, sagt Wenisch. Ein paar Tage Entspannung gönnte sich der Kraft-/Ausdauersportler kürzlich in Barcelona.

Zuvor nahm er im Rahmenprogramm der European Championships in München an einem Zehn-Kilometer-Lauf teil, als nächstes steht – zur Bestimmung seiner momentanen Leistungsfähigkeit – ein Hyrox-Test in Durach an. Dieser besteht aus Laufen (1 Kilometer), 100 Ausfallschritte, 50 Burpees, 1000 Meter Rudern, 30 Sit-ups und 100 Wall-Balls. „Das Ganze sollte in 20 bis 30 Minuten absolviert sein“, sagt Wenisch.

Hyrox-Wettkämpfe in Leipzig und Amsterdam

Es gehe darum, das Pensum zu steigern, um für die Wettbewerbe im Herbst gerüstet zu sein. Am 8. Oktober tritt Wenisch beim Einzel-Wettkampf in Leipzig an. „Meine persönliche Bestzeit liegt bei 57:30 Minuten. Ziel für Leipzig ist auf jeden Fall, unter einer Stunde zu bleiben“, sagt der 24-Jährige. Außerdem geht es auch schon um die Qualifikation für die Europameisterschaft, die Ende Januar 2023 in Maastricht (Niederlande) stattfindet.

Den bisherigen Bestwert im Doppel-Wettbewerb (50:21 Minuten, aufgestellt vom Iren Tom Hogan und dem US-Amerikaner Hunter Mcintyre) will Wenisch zusammen mit dem Briten Michael “Sandy” Sandbach beim Hyrox-Wettkampf am 22. Oktober in Amsterdam unterbieten. „Mit Michael habe ich auch ein gemeinsames Trainingsprogramm entwickelt“, sagt Wenisch. „Bis zum Auftritt in Amsterdam wollen wir in Top-Form sein.“

