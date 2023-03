Auch Allgäuer sind beim Hyrox-Event in München am Start

2000 Athleten werden am Wochenende zum Kraft-/Ausdauer-Wettkampf in München erwartet. Ein Allgäuer ist besonders motiviert.

01.03.2023 | Stand: 17:45 Uhr

2000 Athleten werden am Wochenende beim Hyrox-Wettkampf in München erwartet. Auch einige Kraft-/Ausdauersportler aus dem Allgäu machen sich am Samstag auf den Weg in die Landeshauptstadt. Darunter ist Florian Gast, der erst kürzlich bei der Europameisterschaft in Maastricht für Aufsehen gesorgt hatte. Der Duracher, der inzwischen in München lebt, hatte vergangenes Jahr Platz 26 (Platz acht in der Altersklasse 30 bis 34) bei der WM belegt – damals noch in der Pro-Kategorie. Bei der EM ging Gast erstmals bei den Elite-Männern ins Rennen und landete auf dem fünften Platz (1:00:02 Stunde).

In der Messehalle werden 2000 Athleten erwartet

In der Münchner Messehalle erwartet die Teilnehmer ein Fitness-Wettbewerb, bestehend aus funktionellem Krafttraining, Intervalltraining sowie klassischem Ausdauersport. In acht Ein-Kilometer-Runs und Workouts – darunter Ausfallschritte mit Sandsäcken, Gewicht-Schlittenschieben und Medizinball-Werfen – messen sich die Athleten beim ersten großen Hyrox-Event in Deutschland in diesem Jahr.

Verschiedene Hyrox-Kategorien erwarten die Teilnehmer

Die Athleten erwartet ein Wettbewerb in den Kategorien Single, Double oder in der Vierer-Staffel. Teilnehmen können die Gruppen in Frauen-, Männer- oder Mixed-Teams – und sich die Laufstrecken und Workouts untereinander aufteilen. Ob auch Tim Wenisch, der erfolgreichste Hyrox-Sportler aus dem Allgäu, in München an den Start geht, entscheidet sich kurzfristig.