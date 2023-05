Diese zwei Allgäuer starten bei der Hyrox-WM in Manchester

Zusammen mit nur 13 weiteren Athleten kämpfen Florian Gast und Tim Wenisch bei der Hyrox-Weltmeisterschaft in Manchester um den Titel in der höchsten Kategorie.

25.05.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Florian Gast und Tim Wenisch gehören zu einem elitären Kreis. Die beiden Allgäuer sind zwei von nur 15 Athleten, die am Wochenende bei der Hyrox-Weltmeisterschaft in Manchester um den Sieg kämpfen. In der Elite-Kategorie treten die besten Hyrox-Athleten der Welt an. Insgesamt nehmen an der WM – Gast und Wenisch sind bereits am Freitagabend um 20.15 Uhr (Ortszeit) gefordert – 2500 Sportler teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.