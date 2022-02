Momentan laufen beim ESV Kaufbeuren Gespräche über neue Verträge. Zwei Spieler haben bereits unterschrieben, an einem weiteren Talent sind aber DEL-Klubs dran.

22.02.2022 | Stand: 17:50 Uhr

Es ist eine goldene Generation, die derzeit beim ESV Kaufbeuren groß wird. Nicht nur in der ersten Mannschaft sorgen die sogenannten „Young Guns“ für Freude, sondern auch in der U20, die im Play-off-Halbfinale der DNL steht. Dabei geht es unter anderem um Spieler des Jahrgangs 2002, die ab der nächsten Saison nicht mehr in den Nachwuchsligen auflaufen dürfen.