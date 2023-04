Alles im Griff: HSG Dietmannsried/Altusried festigt den Relegationsplatz

HSG Dietmannsried/Altusried gewinnt in Landsberg mit 35:20. Damit haben die Landesliga-Handballer weiter alle Trümpfe im Kampf um Platz zwei in der Hand.

16.04.2023 | Stand: 09:39 Uhr

Die Landesliga-Handballer der HSG Dietmannsried/Altusried haben die dreiwöchige Osterpause gut verkraftet. Die HSG’ler fuhren am Samstag einen niemals gefährdeten und auch in der Höhe verdienten 35:20 (18:5)-Auswärtssieg beim TSV Landsberg ein. Durch diesen Sieg fehlt den Oberallgäuern nur noch ein Punkt aus den letzten beiden verbleibenden Spielen, um die Vize-Meisterschaft und damit den Relegationsplatz unter Dach und Fach zu bringen.

HSG Dietmannsried/Altusried gewinnt klar in Landsberg

Gegen die abstiegsbedrohten Gastgeber startete die HSG hoch konzentriert. Ein 5:0-Lauf ebnete sehr früh den Weg zum Auswärtserfolg. Erst nach zehn Spielminuten gelang den Hausherren der erste Treffer. Die HSG-Abwehr stand aber weiterhin gut und das Umschaltspiel gelang tadellos, weswegen der Vorsprung zur Pause bis auf 18:5 anwuchs.

HSG-Trainer Tibor Somogyi: "Das war im Vergleich zum Hinspiel besser"

„Im Gegensatz zum Hinspiel haben wir es frühzeitig geschafft, das Spiel zu entscheiden. Grundlage dafür war sicherlich die Abwehrleistung, die vor allem in der ersten Halbzeit sehr stabil war“, sagte HSG-Coach Tibor Somogyi. Im zweiten Spielabschnitt kam der TSV Landsberg im Angriff besser zurecht, allerdings gelang es nicht, die HSG vor ernsthafte Probleme zu stellen. Die Somogyi-Schützlinge spulten ihr Programm souverän ab und gingen gegen den Tabellenzehnten als hochverdienter Sieger vom Feld. „Wir haben unser Ziel erreicht, das Spiel klar zu gewinnen. Jetzt können wir in eigener Halle dafür sorgen, den Relegationsplatz einzutüten“, so Somogyi weiter.

Konkurrent TSV Herrsching ist gegen Burghausen gefordert

Der Konkurrent um Platz zwei, der TSV Herrsching, bestreitet am Sonntagabend sein Heimspiel gegen den SV Wacker Burghausen.

Am kommenden Samstag erwartet die HSG Dietmannsried/Altusried die Bayernligareserve aus Allach. Anwurf der Partie ist um 19 Uhr in der Dietmannsrieder Schulsporthalle. (fle)