Diese Allgäuer Handballerin trumpft in der 2. Bundesliga auf

Jana Epple (23) spielt beim HCD Gröbenzell. Die Krugzellerin blickt auf die Herausforderungen in der 2. Liga und spricht über eine schwerwiegende Verletzung.

Von Nicolas Gayer

07.11.2023 | Stand: 17:30 Uhr

„Ich liebe diesen Sport für seine Schnelligkeit. In einem Handball-Spiel kann unfassbar viel passieren.“ Wenn Jana Epple über ihre Leidenschaft spricht, ist ein Funkeln in ihren Augen zu erkennen. Seit ihrem achten Lebensjahr verbringt sie einen Großteil ihrer Freizeit mit dem Ball in der Hand. Mittlerweile spielt die gebürtige Krugzellerin (Oberallgäu) für den Zweitligisten HCD Gröbenzell. Neben dem Hallenhandball geht sie in der Sommerzeit auf sandigem Untergrund auf Trophäenjagd: Mit den Minga Turtles, einem Beachhandball-Verein aus Ismaning, feierte sie 2021 den Gewinn der Deutschen Meisterschaft. Zwei Jahre zuvor wurde Epple erstmals für die Deutsche Beachhandball-Nationalmannschaft nominiert und nahm an der Europameisterschaft teil.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.