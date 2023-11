Auch die deutsche Meisterschaft ist ein Thema: In Kempten soll 2024 wieder ein Rad-Kriterium stattfinden

Hinter dem RSC Kempten liegt ein erfolgreiches Jahr, was sportliche Erfolge und steigende Mitgliederzahlen belegen. Welche Pläne der Verein für 2024 hat.

06.11.2023 | Stand: 12:22 Uhr

Die Saison 2023 geht als eine der erfolgreichsten in die Annalen des RSC Kempten ein. Die Siege und Titel der Rennradfahrer, das erfolgreiche Debüt der Triathleten in der zweiten Bundesliga und die starken Auftritte der Mountainbiker – alles Belege für das hohe sportliche Niveau, das sich der Radsportclub inzwischen erarbeitet hat.

RSC Kempten steht bei 757 Mitgliedern

Die Erfolge der RSC-Sportler wurden nun bei der Jahresversammlung des Vereins vor 115 Mitgliedern nochmals ausführlich gewürdigt. In diesem Rahmen stellte der Vorsitzende Karl Schlusche auch die Planung des Vereins vor, um in den kommenden Jahren weitere sportliche Glanzlichter zu feiern. So wurde beispielsweise der Vertrag von Hauptsponsor Auto Brosch um fünf Jahre verlängert. Gesunde finanzielle Grundlagen waren schon in den vergangenen Jahren ausschlaggebend, dass sich der RSC zu einem der größten Radsportvereine in Bayern entwickelt hat.

Das abgelaufene Vereinsjahr beendete der RSC mit Einnahmen in Höhe von 160.000 Euro, die sich aus Veranstaltungen wie der Allgäu-Rundfahrt, Mitgliedsbeiträgen, Sponsorengeldern, Zuschüssen und Werbung zusammensetzten. Auf 160.000 Euro beliefen sich auch die Ausgaben (Sportbetrieb, Reisekosten, Bekleidung, Fahrzeugkosten). Der wesentliche Punkt ist jedoch das Vereinsguthaben, das bei 184.000 Euro steht.

Bis zu 60 Nachwuchssportler nehmen am Training des RSC Kempten teil

Ein ordentliches Wachstum gibt es erneut bei den Mitgliedern (Stand 4. November: 757). Erwachsene Mitglieder zahlen ab 2026 60 Euro Beitrag, die Erhöhung um zehn Euro wurde von den Mitgliedern durchgewunken. Ein kleiner „Boom“ ist seit mehreren Jahren in der Nachwuchsabteilung zu beobachten. 40 bis 60 Kinder und Jugendliche nehmen regelmäßig am Training der Rennrad- und Mountainbike-Gruppen teil.

Dementsprechend stolz ist Schlusche vor allem dann, wenn ein junger RSC-Nachwuchsathlet im bundesweiten Rampenlicht steht. Elias Hartmann nahm im Juni an der deutschen Meisterschaft der U19-Junioren teil und fährt kommende Saison für das „Team Marco Brenner“, das vom gleichnamigen Rad–Profi aus Augsburg ins Leben gerufen wurde.

2024 soll wieder ein Rad-Kriterium in Kempten stattfinden

Neben all den positiven sportlichen und wirtschaftlichen Nachrichten gab es aber auch einen großen Wermutstropfen. Das für Juli geplante Kriterium in Kempten musste abgesagt werden. 2024 soll das Rennen wieder Radsportbegeisterte in die Innenstadt locken. Schlusche hofft, dass sogar die nächstjährige Kriteriumsmeisterschaft in Kempten stattfindet – möglicherweise in Kombination mit der Festwoche oder einem verkaufsoffenen Sonntag. Dazu fanden bereits Gespräche mit der Stadtverwaltung statt. Schlusche richtete den Blick zudem auf das Jahr 2025, in dem der RSC sein 50-jähriges Jubiläum feiert. „Zwei Jahre geht’s auf jeden Fall noch“, meinte der RSC-Vorsitzende mit Blick auf seine Wiederwahl.

Stefan Egli (rechts) verstärkt als zweiter Vorsitzender des Führungsteam des RSC um den Vorsitzenden Karl Schlusche (links). Bild: Tobias Giegerich

Wahlen beim RSC Kempten