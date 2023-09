Diese zwei Allgäuer gehen bei der Ironman-WM in Nizza an den Start

Insgesamt gehen bei der Ironman-WM in Nizza 249 deutsche Männer an den Start. Mit dabei sind auch zwei Triathleten aus dem Allgäu.

Von Allgäuer Zeitung

09.09.2023 | Stand: 14:07 Uhr

2023 findet die Ironman-Weltmeisterschaft der Triathleten nicht wie gewohnt auf Hawaii statt, sondern in Nizza/Frankreich. Erstmals werden die neuen Ironman-Weltmeister der Frauen und Männer damit nicht gemeinsam an einem Wochenende und an einem Ort gesucht. Die Frauen starten am 14. Oktober in Kailua-Kona auf Hawaii, die Männer bereits am 10. September an der Côte d’Azur.

