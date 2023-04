Jacob Lagacé: Joker-Spieler des Jahres bleibt beim ESVK

Der Top-Scorer des ESVK hat einen neuen Vertrag unterschrieben. Wie lange er sich an den Allgäuer DEL2-Klub bindet und wieso er so wichtig für die Joker ist.

09.04.2023 | Stand: 19:28 Uhr

Er war Topscorer des ESV Kaufbeuren in der Spielzeit 2022/23, wurde von den Leserinnen und Lesern sowie Reportern der Allgäuer Zeitung zum Spieler des Jahres gewählt und hat nun einen neuen Vertrag bei den Jokern unterschrieben: Jacob Lagacé wird zwei weitere Spielzeiten und somit bis mindestens Sommer 2025 in Rot und Gelb auflaufen.

ESVK-Geschäftsführer: "Jacob Lagacé bringt alles mit"

ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl erklärte in einem am Ostersonntag verschickten Statement: "Jacob Lagacé bringt alles mit, was ein guter Mittelstürmer in der DEL2 braucht." Wie Kreitl sagte, sei er einerseits in der Lage, das Spiel zu machen, zu scoren und sei offensiv wie defensiv ein "harter Arbeiter". Der 33-Jährige selbst erklärte, dass er in Kaufbeuren die Möglichkeit habe, eine "große und wichtige Rolle" im Teamgefüge einzunehmen. Für Lagacé, der 22/23 40 Vorlagen lieferte und 17 Treffer selbst erzielte, war die zurückliegende die erste Saison in Kaufbeuren.

Tobias Echtler wird den ESVK verlassen

Zuvor spielte der 33-jährige Kanadier in Frankreich und Norwegen. Deutschland kannte er indes schon aus einer Spielzeit bei den Krefeld Pinguinen, die 19/20 noch erstklassig in der DEL unterwegs waren. In 49 Einsätzen für die Pinguine gelangen ihm einst aber nur 17 Punkte. In Kaufbeuren brauchte der Angreifer derweil eine kurze Eingewöhnungszeit und zeigte seine volle Stärke insbesondere im späten Herbst 2022 und um den Jahreswechsel. In den finalen Saisonwochen blieb er – wie weite Teile des Teams – unter seinen Möglichkeiten. Bekannt ist indes auch, wohin es ESVK-Verteidiger Tobias Echtler ziehen wird. Sein Weggang aus Kaufbeuren wurde vor einigen Tagen bekannt. Am Wochenende wurde er nun bei DEL2-Rivale EV Landshut als Neuzugang präsentiert.

