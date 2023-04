Triple bei der Tour de Allgäu: Jakob Geßner feiert nich nur den Gesamtsieg

RC Allgäu und Concordia Burggen vereinen ihre Rennen zur Tour de Allgäu – und haben damit Erfolg in der Radsport-Szene. Ein Etappensieg geht an den RSC Kempten.

17.04.2023 | Stand: 17:13 Uhr

Das Team Lotto Kern-Haus mit Sitz in Weitersburg bei Koblenz hat wie im Vorjahr auch die zweite Auflage der „Tour de Allgäu“ im Ostallgäu und dem angrenzenden Oberbayern dominiert. Mit Jakob Geßner aus Erfurt, der nach den drei Etappen in Schweinlang und Burggen nicht nur den Gesamtsieg, sondern auch das Sprint- und das Bergtrikot gewann, mit Cedric Abt als bester U23-Fahrer und mit dem Sieg in der Mannschaftswertung, hatten die Jungs aus Rheinland-Pfalz die Konkurrenz fest im Griff.

RSC-Fahrer Moritz Augenstein gewinnt Schlussetappe in Burggen

Die Tagessieger beim Bergzeitfahren am Freitagabend (Jan Hugger) und beim „22. Allgäuer Straßenpreis“ am Samstag (Jakob Geßner) kamen ebenfalls aus den Reihen der starken Kontinental-Equipe. Eine Überraschung gelang Moritz Augenstein vom Elite-Amateur-Team RSC Auto Brosch Kempten. Bei miserablem Rennwetter sicherte sich der Baden-Württemberger aus Keltern auf der Schlussetappe der Tour den Tagessieg beim „35. Burggener Straßenpreis“ und bescherte sich das schönste Geschenk zu seinem 26. Geburtstag gleich selbst.

Eine gelungene Premiere feierte auch der Radsport-Nachwuchs bei dem Drei-Etappenrennen. Als erste Gesamtsieger der „Jugend Tour de Allgäu“ und damit nach drei Renntagen konnten sich U 17-Fahrer Zeno Levi Winter vom RSC Cottbus und die dreifach siegreiche Nachwuchsfahrerin Sophia Schrödel (SV Marienstein Eichstätt) feiern lassen.

Viele Ausstiege am Schlusstag der Tour de Allgäu

Zunächst hatten die Veranstalter vom RC Allgäu den Wettergott mit am Start. Auf den ersten beiden Etappen in Schweinlang bei Kraftisried blieb es trocken. Zunächst gingen am Freitag beim Bergzeitfahren 121 Aktive an den Start, darunter 32 Nachwuchsfahrer. Der Tagesschnellste der Elite, Jan Hugger, benötigte 4:19 Minuten, eine Sekunde weniger als Teamkollege Geßner auf Platz zwei.

Der frühere World Tour-Profi Riccardo Zoidl aus Vorarlberg (Team Feldermayr Simplon Wels) wurde Dritter, stieg aber aus gesundheitlichen Problemen vor der Schlussetappe aus der Tour de Allgäu aus. Tags darauf wartete beim Straßenpreis von Schweinlang ein Mammut-Programm. In 15 verschiedenen Klassen (darunter auch Paracycler) traten über 100 Nachwuchssportler, und 200 Teilnehmer im Hauptfeld der KT-Elite-Amateure samt Junioren an. Nach 13 Runden (120,9 Kilometer, Schnitt 42,1 km/h) stand bei den Elite-Amateuren Geßner als Tagessieger und neuer Gesamtführender fest, Dario Rapps Dario vom RSC Kempten wurde Fünfter.

Jakob Geßner aus Erfurt gewann die zweite Auflage der Tour de Allgäu. Bild: Uli Hugger

Alles andere als Sonntagswetter herrschte dann bei der Schlussetappe um den „Burggener Straßenpreis“. Bei Dauerregen und zwei Grad „hagelte“ es Aufgaben. Darunter war auch Vorjahres-Toursieger Hugger. Das Hauptrennen blieb bis zur letzten von 15 schweren Runden (120 Kilometer) spannend, ehe sich RSC-Athlet Augenstein schließlich den Sieg sicherte. „Ich wusste, die Strecke kommt mir auf jeden Fall entgegen, da ich sehr gerne profilierte Straßenrennen fahre“, sagte der 26-Jährige.

Rennleiter Klaus Görig: "850 Meldungen sind ein super Ergebnis"

Rennleiter Klaus Görig, Macher beim Günzacher RC Allgäu und sein Kollege Johann Sanktjohanser von Concordia Burggen fanden mit der Zusammenlegung ihrer beiden Traditionsrennen und dem Kraftisrieder Drei-Kilometer-Bergzeitfahren großen Anklang. Die Meldelisten waren voll. „Wir hatten insgesamt 850 Meldungen. Das ist ein super Ergebnis und zeigt mir, dass die Tour die richtige Entscheidung war“, freute sich Görig. Und auch Gesamtsieger Geßner lobte: „Es war eine megacoole Veranstaltung. Ich bin bei einer dritten Auflage wieder sehr, sehr gerne am Start.“