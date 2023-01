"Nationalmannschaft bleibt großer Traum": Janina Minge aus Lindau bringt sich mit Toren ins Gespräch

Janina Minge fühlt sich in offensiverer Rolle wohl – was acht Saisontore belegen. Einer ihrer Treffer bringt die Lindauerin in die Auswahl zum „Tor des Monats“.

10.01.2023 | Stand: 17:45 Uhr

Der Volleykracher von Janina Minge, der von der ARD-Sportschau in die Auswahl zum „Tor des Monats Dezember“ aufgenommen wurde, ist so etwas wie das Sahnehäubchen, was die Leistungen der 23-jährigen Fußballerin aus Lindau im vergangenen Halbjahr angeht.

