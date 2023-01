Bestes Karriere-Ergebnis: Jessica Hilzinger vom SC Oberstdorf löst überrachend WM-Ticket

Mit Rang acht beim Nachtslalom in Flachau erfüllt Skifahrerin Jessica Hilzinger die WM-Norm. Lob gibt es unter anderem von Ski-Legende Maria Höfl-Riesch.

11.01.2023 | Stand: 13:53 Uhr

Skifahrerin Jessica Hilzinger vom SC Oberstdorf hat mit Rang acht beim Nachtslalom in Flachau (Österreich) die verbandsinterne WM-Norm geschafft. Für die 25-Jährige war es zugleich ihr bestes Weltcup-Ergebnis jemals.

Nach dem ersten Lauf und einigen kleineren Fehlern war Hilzinger, die neben der deutschen auch die liechtensteinische Staatsbürgerschaft besitzt, noch auf Rang zwölf gelegen.

Jessica Hilzinger: "Ich bin voll zufrieden"

Im zweiten Durchgang zeigte die DSV-Athletin erneut eine couragierte Fahrt. Im Ziel sagte eine strahlende Jessica Hilzinger dem Bayerischen Rundfunk: „Ich bin voll zufrieden. Das war ein guter Lauf.“

Lob von Ski-Legende Maria Höfl-Riesch

Lob gab es auch von Ski-Legende Maria Höfl-Riesch, die das Rennen als Expertin für den BR gemeinsam mit Tobias Barnerssoi kommentierte: "Sie hat voll attackiert, respekt."

Zuletzt musste Jessica Hilzinger einige Rückschläge verkraften

Zuletzt hatte Hilzinger, die am Ski-Internat in Oberstdorf Abitur gemacht hat und in Liechtenstein wohnt, mehrere Rückschläge hinnehmen müssen. Vor dem Rennen in Flachau hatte die Technik-Spezialistin in diesem Winter den zweiten Durchgang achtmal verpasst oder war im ersten Lauf ausgeschieden. Nur zweimal hatte sie in dieser Saison bislang Weltcup-Punkte gesammelt.

Hilzingers bislang bestes Weltcup-Ergebnis war ein 13. Platz beim Parallel-Slalom in Courchevel (Frankreich) im Dezember 2017.

