Nur ein Jahr nach der Geburt ihres Sohnes gewinnt die Füssenerin Johanna Hiemer den österreichischen Staatsmeistertitel. Hier verrät sie ihr Erfolgsgeheimnis.

13.01.2022 | Stand: 12:01 Uhr

Nein, mit so einem starken Comeback hätte Johanna Hiemer wohl selbst nicht gerechnet. Nur wenige Wochen nach ihrer Rückkehr in den Wettkampfsport hat sie den österreichischen Staatsmeistertitel im Skibergsteigen errungen. Für die zweifache Mutter, deren jüngster Sohn gerade erst ein Jahr alt wurde, ist es nach 2017 bereits der zweite Titel gewesen. Die 26-Jährige siegte in der Disziplin Individual, im Vertical wurde sie Zweite.