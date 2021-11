Der ESVK ist derzeit außer Form, gegen Dresden gibt es ein 2:4. Den Verein beschäftigen aber auch die Entscheidungen der bayerischen Staatsregierung.

22.11.2021 | Stand: 15:43 Uhr

Mit 2:4 verlor der ESV Kaufbeuren am Sonntagabend in der DEL2 gegen die Dresdner Eislöwen. Es war eine weitere unnötige Niederlage der Joker, die auch deshalb zustande kam, weil einige Gewerke innerhalb der Mannschaft derzeit nicht so arbeiten, wie sie es schon einmal taten. Unnötige Fehler mischten sich da mit dem Auslassen großer Chancen und schlicht auch Pech, etwa bei einem Schussversuch von Markus Lillich aus aussichtsreicher Position, bei dem jedoch sein Schläger brach.