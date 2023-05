Dieser Immenstädter ist trotz Lungenschadens ein Top-Schwimmer

Im Alter von drei Jahren wurde Jonas Schneider an der Lunge operiert. Bald will der 15-Jährige vom TV Immenstadt auf nationaler Ebene richtig mitmischen.

15.05.2023 | Stand: 05:15 Uhr

Während draußen die Freibäder öffnen, geht es für Jonas Schneider in der Halle noch mal heiß her. Für den 15-jährigen Ausnahmeschwimmer des TV Immenstadt hagelt es im Mai sportliche Saisonhöhepunkte: Nach den Süddeutschen Meisterschaften in Heidelberg und den internationalen deutschen Meisterschaften im Para-Schwimmen in Berlin geht es für Jonas vom 23. bis 27. Mai ein zweites Mal nach Berlin zu den deutschen Jahrgangsmeisterschaften.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.