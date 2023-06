FC Memmingen ist noch einen Sieg vom direkten Wiederaufstieg in die Regionalliga entfernt

Der FC Memmingen hat die große Chance, wieder in die Fußball-Regionalliga aufzusteigen. Selbst bei einer Niederlage in Ansbach ist noch nicht aller Tage Abend.

07.06.2023 | Stand: 17:08 Uhr

„Der Wiederaufstieg wird ein Thema sein ... Wir setzen uns das Ziel der Rückkehr über zwei Jahre – so lange geht auch der Vertrag mit Stephan Baierl.“ Das sagte Armin Buchmann, der Präsident des Fußball-Bayernligisten FC Memmingen (FCM), am 21. Mai 2022 im Interview mit unserer Redaktion. Kurz zuvor war das seinerzeit ranghöchste Allgäuer Team nach zwölf Jahren in der Regionalliga nach einem 1:3 beim FC Augsburg II in die Bayernliga abgestiegen.

