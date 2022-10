Jürgen Funke tritt Nachfolge von Benno Glas im BLSV-Kreis Oberallgäu/Kempten an

Der Abschied von Benno Glas als Vorsitzender des BLSV-Kreises Oberallgäu/Kempten fällt launig aus. Nachfolger Jürgen Funke kennt den Verband bereits bestens.

Die Lacher hatte Benno Glas bei seiner Abschiedsvorstellung als Kreisvorsitzender des Bayerischen Landessportverbandes (BLSV) von Anfang an auf seiner Seite. Der 73-Jährige genoss sein letztes „Heimspiel“ in der Dietmannsrieder Festhalle sichtlich, lieferte sich humorvolle Wortgefechte mit Bürgermeister Werner Endres und sorgte damit auch für gute Stimmung bei den Vereinsvertretern und Funktionären, die zum Kreistag nach Dietmannsried gekommen waren.

Benno Glas war von 2005 bis 2022 BSLV-Kreisvorsitzender

Zum Abschied von Benno Glas waren zahlreiche Weggefährten aus den Sportfachverbänden erschienen, darunter Herbert John, Präsident des Bayerischen Ski-Verbandes und Herbert Sedlmair (Prosport Allgäu), Karl Heinz Giegerich (BFV-Kreisvorsitzender) oder Ralf Krieger (Vorsitzender des Turngau Allgäu). Bernd Kränzle, der schwäbische BSLV-Vorsitzende, brachte es auf den Punkt: „Benno, normalerweise bedankst du dich immer als erstes. Nun müssen wir uns aber alle bei dir für dein unglaubliches Engagement bedanken.“ 17 Jahre lang stand Glas an der Spitze des Kreises Oberallgäu/ Kempten, 2005 hatte er die Nachfolge von Dietrich Winterbauer angetreten. Zuvor war der ehemalige Kemptener Sportamtsleiter seit 1999 Beisitzer im BLSV-Kreisvorstand. Seine ehrenamtliche Karriere begann als Schiedsrichter, dabei schaffte es der Dietmannsrieder bis in die Bayernliga.

„Es war eine tolle Zeit“, sagte Glas. „Und eine Sache habe ich in all den Jahren immer wieder festgestellt: Man kann nur etwas bewirken, wenn man ein starkes Team hat.“ Der 73-Jährige blickte auf in seiner Rede auf ein paar Highlights zurück, darunter der jüngste Tag des Ehrenamts oder die „Sport vor Ort“-Veranstaltungen im Rahmen der Allgäuer Festwoche, die er zusammen mit seinem Nachfolger als Sportamtsleiter, Klaus Schwaninger, organisiert hatte.

Jürgen Funke aus Thalkirchdorf ist neuer BLSV-Kreisvorsitzender im Oberallgäu und Kempten

Im Frühjahr 2021 hatte Glas angekündigt, nicht mehr für den Posten des Vorsitzenden zu kandidieren. Sein Nachfolger kommt nun genau aus den Reihen des von Glas zitierten „BLSV-Teams“. Künftig vertritt Jürgen Funke aus Thalkirchdorf die Interessen der 212 Vereine im Kreis Oberallgäu/Kempten – vom Kleinwalsertal bis Dietmannsried, von Oberstaufen bis Wertach. Beim Kreistag, der übrigens nur alle fünf Jahre stattfindet, wurde Funke von den 57 stimmberechtigten Anwesenden einstimmig gewählt, ebenso wie das restliche Team des neuen Kreisvorstands.

Bisher war Funke Stellvertreter von Benno Glas

Funke bekleidete in den vergangenen zehn Jahren bereits einen Stellvertreter-Posten im Kreis Oberallgäu/Kempten, außerdem ist der 55-jährige IT-Fachmann stellvertretender Vorsitzender bei der Bayerischen Sportjugend (BSJ). „Ich will den Sportkreis in den nächsten Jahren gut vertreten“, sagte Funke. Damit will er auch den Aufgaben des BLSV gerecht werden. Der Verband ist Interessenvertreter und Sprachrohr des organisierten Sports gegenüber Staat, Kommunen und Wirtschaft, betreibt Sportschulen, kümmert sich um Aus- und Fortbildung von Übungsleitern und um die finanzielle Unterstützung der bayerischen Vereine.

Im Zuge des Wechsels kann der Funke auf die Hilfe von Anneliese Antes setzen. Die langjährige Vizepräsidentin des TV Jahn Kempten steht nicht mehr als Stellvertreterin zur im BLSV-Kreis zur Verfügung, soll aber laut Funke die Phase des personellen Umbruchs beratend begleiten.

Fakten und Zahlen zum BLSV-Kreistag 2022 in Dietmannsried