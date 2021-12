Julian Schmid steht beim Weltcup im estischen Otepää erstmals auf dem Podest. Der 22-jährige Oberstdorfer hat aber noch ehrgeizigere Ziele.

17.12.2021 | Stand: 17:15 Uhr

Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger, Eric Frenzel und Fabian Rießle sind seit Jahren die Erfolgsgaranten im deutschen Team der Nordischen Kombinierer. Am vergangenen Wochenende ist einem weiteren DSV-Athleten der Sprung – und Lauf – in die Weltspitze gelungen. Der 22-jährige Oberstdorfer Julian Schmid stürmte in Estland erstmals aufs Weltcup-Podest und bestätigte damit seine herausragende Form.