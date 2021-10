Franz Erben vom TV Kempten ist Karate-Weltmeister

Karateka Franz Erben ist Masters-Weltmeister in der Disziplin Kumite. Wie der Memminger die Philosophie der japanischen Samurai in sein Leben integriert.

16.10.2021 | Stand: 12:00 Uhr

Franz Erben (63) vom 1. Kemptener Karate-Dojo im TV Kempten hat es geschafft. In Cluj/Rumänien wurde er Weltmeister der Masters über 40 Jahre in der Disziplin Kumite (Kampf Mann gegen Mann). Dabei bezwang der drahtige, 1,87 Meter große Memminger – dort wohnt er – zum Teil über 20 Jahre jüngere Gegner. „Sie kamen aus Irland, Frankreich, Mexiko, Tschechien, den USA, Ukraine, Italien und Südafrika“, sagt er. Fast alle Kontrahenten besiegt er vor Ablauf der regulären Kampfzeit von zwei Minuten. Im Finale fegte er einen Mexikaner 6:0 von der Matte und war am Ziel: Weltmeister.