Kommt Karl Geiger wieder mit dem Heli?

Skispringer Karl Geiger aus Oberstdorf zählt am Sonntag in Baden-Baden zu den Mitfavoriten. Ob er aus Engelberg eingeflogen wird, hängt auch an Alexander Zverev.

18.11.2022 | Stand: 15:14 Uhr

Das könnte gleich in zweifacher Hinsicht richtig knapp werden für Skispringer Karl Geiger vom Skiclub Oberstdorf. Wenn am Sonntagabend die ersten Gala-Gäste in ihren feinen Roben ins Kurhaus Baden-Baden einziehen, um im Laufe des Abends Deutschlands Sportler des Jahres zu feiern (im ZDF ab 22.15 Uhr), dann steht der 28-jährige Allgäuer vermutlich noch in seinem miefigen Skisprung-Anzug an der Großtitlisschanze in Engelberg in der Schweiz.

Entscheidend dafür, ob Geiger – ähnlich wie vor zwei Jahren aus Klingenthal – mit dem Helikopter eingeflogen oder nur per Videoschalte in den großen Festsaal zugeschaltet wird, dürfte das Abstimmungsergebnis sein, das bis zum Öffnen der Kuverts auf der Bühne aber strengster Geheimhaltung unterliegt. Karl Geiger, der im vergangenen Winter herausragende Erfolge feierte und unter anderem Skiflug-Weltmeister und zweifacher Mannschaftsweltmeister bei der WM in Oberstdorf wurde, gehört unumstritten zu den Mitfavoriten auf den Einzeltitel Sportler des Jahres.

Das sind die Kriterien bei der Wahl zum "Sportler des Jahres" 2022

Zumal die deutschen Sportjournalisten seit Jahren auch dazu aufgerufen sind, neben den nackten Ergebnissen auch Sympathie, soziales Engagement und Auftreten in der Öffentlichkeit bei der Stimmabgabe zu berücksichtigen. Mit der Geburt seiner Tochter und einer überstandenen Corona-Infektion hatte Geiger jedenfalls viele weitere Pluspunkte abseits der Schanze gesammelt. Ob das allerdings reicht, Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev hinter sich zu lassen, ist ungewiss. Der 24-jährige Hamburger eroberte mit seinen Leistungen auf dem Platz und seinem in Tokio zur Schau gestellten Nationalstolz nicht nur die Herzen der Fans, sondern auch das von Schauspielerin Sophia Thomalla.

Auch Lisa Brennauer gehört zu den Nominierten

Geiger gehört aber auch zu den Nominierten, die bei der Mannschaft des Jahres zur Wahl standen – ebenso übrigens wie Radrennfahrerin Lisa Brennauer aus Durach, die mit Olympia-, WM- und EM-Gold auch zum Favoritenkreis bei der Einzelwahl zur Sportlerin des Jahres gehört, mit Weitspringerin Malaika Mihambo aber eine Mitkonkurrentin hat, die erstmals nach Tennis-Ass Steffi Graf (1986 bis 1989) einen Titelhattrick schaffen könnte.