Karl Geiger schnuppet beim Sommer Grand Prix am Podest

Karl Geiger landet beim Sommer Grand-Prix in Hinzenbach auf Platz sieben. Bester deutscher Springer war Andreas Wellinger.

28.09.2022 | Stand: 13:56 Uhr

Nicht zu schlagen war der Pole David Kubacki bei der vierten Station des Sommer-Grand-Prix der Skispringer. Kubacki gewann den Wettbewerb in Hinzenbach (Oberösterreich) mit großem Vorsprung auf den Slowenen Anze Lanisek und den Österreicher Manuel Fettner. Bester Deutscher war Andreas Wellinger (SC Ruhpolding) auf Platz vier. Karl Geiger vom SC Oberstdorf belegte den siebten Platz mit 5,7 Punkten Rückstand auf Rang drei. „Nahe dran am Podest. Aber es gibt noch einiges zu tun“, schrieb der 29-Jährige nach dem Springen in den Sozialen Netzwerken. Hinter Geiger reihten sich die restlichen deutschen Springer Stephan Leyhe (Willingen, Platz 15), Pius Paschke (Kiefersfelden, 17) und Constantin Schmid (Oberaudorf, 18) ein.

Letztes Springen des Sommer Grand Prix findet in Klingenthal statt

In der Gesamtwertung des Sommer Grand Prix führt Kubacki vor der abschließenden Station am kommenden Wochenende in Klingenthal (Sachsen) mit 70 Punkten vor Fettner und 98 Punkten vor seinem polnischen Landsmann Kamil Stoch. In der Vogtland-Arena wird je ein Einzelevent bei den Frauen und Männern ausgetragen, zudem findet ein Mixed-Teamspringen statt. Bei den Skispringerinnen hat die Slowenin Ursa Bogataj die Gesamtwertung bereits gewonnen.

