Lagacè-Show macht 6-Punkte-Wochenende für den ESVK perfekt

In einem packenden DEL2-Spiel gegen Bad Nauheim sichern sich die Joker mit einem 5:4 drei Punkte. Zwei Tore erzielte Jacob Lagacé, ein weiteres legte er auf.

01.10.2023 | Stand: 21:16 Uhr

Zweiter Joker-Sieg in Folge: Kaufbeuren gewann am Sonntag mit 5:4 gegen Bad Nauheim. Etwas mehr als 2200 Fans in der Kaufbeurer Arena sahen ein Spiel auf Augenhöhe, in dem die Gäste nach vier Minuten den besseren Anfang hatten. Marius Erk hatte Taylor Vause bedient, der überwand Joker-Goalie Daniel Fießinger aus kurzer Distanz. ESVK-Verteidiger Dieter Orendorz traf nach zehn Minuten zum Ausgleich; ein Treffer, bei dem Teufel-Torwart Niklas Lünemann, der den Vorzug vor Ex-Joker Maxi Meier bekam, nicht gut aussah.

