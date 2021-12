Kein Derby auf Augenhöhe in Kaufbeuren

Der ESV Kaufbeuren ist gegen Ravensburg Towerstars chancenlos und verliert. Bei der 0:4-Niederlage spielt der Tabellenführer teilweise in einer anderen Liga.

29.12.2021 | Stand: 13:57 Uhr

Als die DEL2 im Sommer den Spielplan für die aktuelle Spielzeit veröffentlichte, hatte man sich beim ESV Kaufbeuren vermutlich schon die Hände gerieben. Denn das Derby gegen Ravensburg zwischen den Feiertagen hätte unter normalen Umständen für eine restlos ausverkaufte Arena gesorgt. Stattdessen erlebten eine Handvoll Ordner und Medienvertreter einen emotionslosen und auch verdienten 4:0-Erfolg der Towerstars, der das Kräfteverhältnis beider Teams in dieser Saison auch widerspiegelt.

Finanzieller und qualitativer Unterschied

Während der Tabellenführer seinen ohnehin bereits ansprechenden Kader vor der Saison noch einmal kräftig nachgerüstet hatte, war der ESVK gegen die Qualität der Gäste trotz aller Bemühungen chancenlos. Sah man in den vergangenen Jahren noch ein feuriges Derby auf Augenhöhe, so hatte dieser Vergleich am Ende eher Trainingsspielcharakter, bei dem auf größeren Körperkontakt von beiden Teams weitgehend verzichtet wurde.

Schon früh den Zahn gezogen

Vielleicht lag es auch daran, dass die Gäste schon früh die Weichen für einen Sieg gestellt hatten und die Joker den Glauben an eine Wende verloren hatten. Die beiden Treffer der Ravensburger Kontingentstürmer Josh Mac Donald und Sam Herr zu einer 2:0-Führung nach dem ersten Drittel machten die höhere Effizienz im Abschluss ganz deutlich.

„Ich denke, Ravensburg ist aktuell nicht unser Maßstab, denn wir hatten eigentlich zu keinem Zeitpunkt dieser Partie eine echte Chance“, sagte Alexander Thiel über die Niederlage. Dennoch sieht der Verteidiger keinen Grund, den Kopf in den Sand zu stecken. „Wir müssen uns jetzt erst recht dagegenstemmen. Manchmal hilft ein gutes Spiel oder nur ein guter Wechsel, um das ganze wieder in eine andere Richtung umzustoßen“, sagt der A-Kapitän, der eine solche Situation in seiner Karriere nicht zum ersten Mal erlebt hat.

Keine Impulse gegen volle Konzentration

Gäste-Coach Peter Russell sah dagegen von seiner Mannschaft eine sehr konzentrierte Leistung, weshalb der Spitzenreiter bereits im zwölften Spiel in Folge mit Punkten vom Eis ging. Zwar versuchte ESVK-Trainer Tray Tuomie mit Umstellungen der Sturmreihen während der Partie dem Angriffsspiel neue Impulse zu geben, doch fehlte es den Kaufbeurer Bemühungen auch an Qualität in den Abschlüssen.

An erster Stelle sei da natürlich das eigene Überzahlspiel genannt, dass in dieser Saison einfach nicht zum laufen kommt. Zum fehlenden Glück kam dann noch Pech hinzu, als der Puck beim 3:0 ins eigene Tor abgefälscht wurde. Der allgemeinen Verunsicherung im Team war sicher auch die Entstehung zum 0:4 geschuldet, als man dem Torschützen Robbie Czarnik viel zu viel Platz im Abschluss ließ.

Es muss mal wieder ein Erfolg her

Doch Alexander Thiel richtet den Blick bereits wieder nach vorne. „Mit einem Erfolg in Dresden könnten wir etwas Druck wegnehmen, denn mit Beginn des neuen Jahres kommen die Spiele, die wir wieder gewinnen müssen. Ich glaube, Play-Downs will hier keiner spielen“, sagt der 30-jährige Routinier, der sich bewusst ist, in welcher Situation sich die Mannschaft gerade befindet.

Bereits heute Abend steht für den ESVK das nächste Spiel der Jahresabschluss-Serie bei den Eislöwen ab 19.30 Uhr in Dresden an. Beide bisherige Vergleiche gingen knapp mit 4:5 und 2:4 an das Team von Ex-Trainer Andreas Brockmann. Vielleicht gelingt dem ESVK nach fünf Niederlagen in Folge ein versöhnlicher Jahresabschluss.

Spieler des Abends

Gäste-Torwart Jonas Langmann schaffte gegen den ESVK bereits seinen dritten Shut-out in dieser Saison und ist mit einer Fangquote von 92,58 Prozent auch statistisch der beste Torhüter in der DEL 2.

Spruch des Abends

„Ravensburg war von Anfang an die bessere Mannschaft mit mehr Qualität“, so die unverblümte Analyse von ESVK-Trainer Tray Tuomie.

Zahl des Abends

Stefan Vajs wurde vor der Partie für sagenhafte 500 Spiele im Trikot des ESVK durch Geschäftsführer Michael Kreitl geehrt. Der inzwischen 33-jährige Keeper spielt seit 2010 in Kaufbeuren und wurde 2017 und 2018 jeweils zum Torhüter des Jahres gewählt.