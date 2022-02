„Keine Laufkundschaft“ - Landshuter Trainer lobt den ESVK

ESV Kaufbeuren gewinnt beim EVL verdient mit 4:3. Schon bald kann es zu einem Wiedersehen der bayerischen Rivalen in den Pre-Play-offs kommen.

Der Gedanke schwebte ohnehin irgendwie im Raum, ganz am Ende sprach es der Moderator der Pressekonferenz dann auch noch direkt an: „Vielleicht sehen wir uns ja noch einmal in dieser Spielzeit – das wäre auf jeden Fall gut, weil dann geht die Saison noch ein bisschen länger.“ Grundsätzlich dürften Landshut Cheftrainer Heiko Vogler und sein Kaufbeurer Kollege Tray Tuomie dieser These zugestimmt haben. Das Wiedersehen zwischen EVL und ESVK könnte allerdings deutlich schneller kommen, als ihnen lieb ist.

Ein mögliches Szenario

Weitere mögliche Treffen könnten kommende Woche Mittwoch, Freitag und Sonntag sein. Dann nämlich, wenn die Rivalen gegeneinander in den Pre-Play-offs um den Einzug in die Endrunde der DEL2 kämpfen müssen. Ein nicht unrealistisches Szenario. Mit dem 4:3-Erfolg vom Sonntagabend zogen die Allgäuer im Klassement an den Niederbayern vorbei. Nun belegen die beiden alten bayerischen Rivalen die Plätze neun und zehn. Schiebt sich das Duo in den drei ausbleiben Partien jeweils noch um einen Rang nach vorne und lässt damit Freiburg hinter sich, kommt es zu mindestens zwei weiteren Duellen.

Die zweite Welle ist gefährlich

In denen sich vor allem die Landshuter anders präsentieren sollten. Zur zweiten Pause stand es nach den Kaufbeurer Toren von Tyler Spurgeon (4. Minute), Markus Lillich (23.) sowie dem starken Mikko Lehtonen (32./40.) und dem Landshuter Treffer von Brandon Alderson (29.) aus EVL-Sicht bereits 1:4. „Wir waren die ersten 40 Minuten gar nicht anwesend. Wenn jemand dachte, Kaufbeuren ist nur Laufkundschaft – das ist definitiv nicht der Fall“, fand Heiko Vogler deutliche Worte zur grundsätzlichen Einstellung seiner Truppe. Nicht der einzige EVL-Schwachpunkt an diesem Abend: „Vor dem 0:2 haben wir noch extra angesprochen, dass ihre zweite Welle gefährlich und effektiv ist – genau so ist es passiert“, machte der Chefcoach fehlende Aufmerksamkeit aus.

Der Gegner hat Kaufbeurer Probleme

Mitunter spielentscheidend war freilich einmal mehr das Problem, das die Landshuter schon länger begleitet: Im Powerplay tun sie sich schwer, bei zweieinhalb Minuten doppelter Überzahl im Mitteldrittel sprang nichts heraus. „Das kriegen wir einfach nicht gebacken – ich weiß nicht warum. Wir spielen bloß immer um die Box rum, aber brauchen hier einfach mal ein dreckiges Tor“, ärgerte sich Vogler.

Entscheidende Phase

Tray Tuomie wusste ebenfalls um die Bedeutung dieser Phase: „Das hat uns das Spiel gewonnen.“ Er freute sich über die verdienten und „wichtigen drei Punkte“, haderte aber mit Verständnisschwierigkeiten seiner Schützlinge: „Nach dem 4:1 haben wir gedacht, wir haben das Spiel unter Kontrolle. Aber das sollte man nicht einfach denken, sondern das sollte man wissen.“

So wurde das Match aufgrund der Aufholjagd der Hausherren doch noch einmal spannend. Die Treffer von Julian Kornelli (45.) und Thomas Holzmann (59.) kamen letztlich zu spät. „Da haben wir gezeigt, dass wir Eishockeyspielen können“, sagte Vogler. Sollten die Landshuter das auch im Restprogramm tun (Selb/Crimmitschau/Bad Tölz) und sich auch Kaufbeuren (Bad Tölz/Frankfurt/Selb) schadlos halten, steht einem Duell der Traditionsclubs in den Pre-Play-offs nur noch Freiburg im Weg.