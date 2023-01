Kempten ehrt "Sportler des Jahres": Das sind die Sieger

Im Stadttheater werden über 200 Medaillen für die erfolgreichsten Athleten 2022 vergeben. Die Sportlerin des Jahres war schon mal Siegerin bei der Junioren-Wahl.

22.01.2023 | Stand: 14:00 Uhr

Toller Rahmen für die erfolgreichsten Sportlerinnen und Sportler der Stadt Kempten. Im Stadttheater erhielten über 200 Athleten für ihre herausragenden Leistungen im Jahr 2022 Gold-, Silber- und Bronzemedaille - bekamen von Oberbürgermeister Thomas Kiechle einen Händedruck, eine Urkunde - und für ein paar Momente einen Auftritt im Rampenlicht.

Michael Eifert und Sina van Thiel sind Sportler des Jahres in Kempten

Die Auszeichnungen zeigten einmal mehr, wie vielfältig der Sport in Kempten ist. Von A wie American Football bis Z wie Zimmerstutzenschießen waren extrem viele Disziplinen vertreten. Lediglich die beliebten Mannschaftssportarten Fußball, Handball und Eishockey waren auch dieses Jahr nicht vertreten. Wie bereits in den vergangenen Jahren sahnten die Rad- und Laufsportler am meisten Goldmedaillen ab.

Bei der Wahl zu den Sportlern des Jahres traf die Jury - bestehend aus Vertretern der Stadt, des Sportverbandes der Kemptener Sportvereine und der Sportredaktion der Allgäuer Zeitung - einmal mehr eine sehr bunte Auswahl, die bei den knapp 400 Besuchern auf große Zustimmung stieß: "Sportlerin des Jahres 2022" wurde Mountainbikerin Sina van Thiel vom Radsportclub Kempten, "Sportler des Jahres" darf sich Boxer Michael Eifert nennen und den Titel "Mannschaft des Jahres" bekamen die Bundesliga-Teams der Königlich Priviligierten Feuerschützengesellschaft.

Walter Schleppi mit der Sportehrennadel ausgezeichnet

Auch Funktionäre aus dem Kemptener Sportleben werden Jahr für Jahr ausgezeichnet. Die Wahl fiel diesmal auf Walter Schleppi, den langjährigen Technischen Referenten des TV Kempten, der den Verein 2018 kommissarisch führte, nachdem drei Präsidiumsmitglieder aus persönlichen Gründen zurückgetreten waren. Schleppi erhielt aus den Händen von OB Thomas Kiechle die Sportehrennadel.

Für Unterhaltung zwischen den Ehrungsblöcken sorgten Musiker Johannes Guggenmos, die TGW-Gruppe des TSV Durach sowie die beiden Physiotherapeuten Jürgen Berkmiller und Paul Büttner, die das Publikum auf sehr humorvolle Weise zu Körper-und-Geist-Übungen animierten.