Zum Tod von Kurt Reich: Er war ein Märchenonkel im besten Sinne

Der frühere AZ-Sportchef und ASV-Vorsitzende Kurt Reich ist mit 94 Jahren gestorben. Ein Rückblick mit Humor – den er so liebte.

11.04.2022 | Stand: 17:18 Uhr

Er war ein Märchenonkel im besten Sinne. Immer dann, wenn die Pflicht gewissenhaft erledigt war, konnte Kurt Reich den Schalter schnell umlegen. Vom akribisch und unter Zeitdruck oft hoch konzentriert arbeitenden Journalisten zum lebensfrohen Privatmensch, der so viel zu erzählen hatte aus seinem langen und – wie er es selbst oft nannte – „bewegten Leben“. Dieses Leben ist nun im Alter von 94 Jahren zu Ende gegangen. Kurt Reich, der frühere Sportchef dieser Zeitung und langjährige Vorsitzende des Allgäuer Skiverbandes, starb am Samstag im Seniorenheim in Waltenhofen.

